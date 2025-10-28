Thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ ngạt khí tại Điện Bàn Tây, Đà Nẵng

Chiều 28/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã đến thăm, động viên các nạn nhân trong vụ ngạt khí tại xã Điện Bàn Tây đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân các nạn nhân, mong các gia đình giữ vững tinh thần, sớm vượt qua mất mát, Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu ghi nhận nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ trong công tác cứu chữa; chỉ đạo các bệnh viện tập trung điều trị tốt nhất cho người bị nạn, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng, ổn định cuộc sống.

Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí cho gia đình các nạn nhân.

Theo bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân bị ngộ độc khí nặng, trong đó có trường hợp hôn mê sâu, rối loạn nhịp thở, bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn và triển khai các phác đồ điều trị tích cực.

Thông tin từ Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, sáng 28/10 đã xảy ra vụ ngạt khí nghiêm trọng tại nhà ông Nguyễn Quang Lành (khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng).

Khoảng 9 giờ cùng ngày, người thân không liên lạc được với các thành viên trong gia đình, sau đó phát hiện 8 người trong nhà đều hôn mê. Các nạn nhân được lực lượng chức năng và người dân đưa đến Bệnh viện Tâm Trí và Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ cấp cứu. Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng đã huy động 4 ê-kíp y tế đến hiện trường hỗ trợ.

Đến nay, có 4 trường hợp tử vong, 4 người được chuyển đến các bệnh viện trên địa bàn để tiếp tục điều trị tích cực.

Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị y tế khẩn trương huy động nhân lực, ưu tiên cứu chữa, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân không sử dụng các thiết bị, vật dụng có nguy cơ phát sinh khí CO trong không gian kín, đặc biệt trong điều kiện mưa lũ hoặc mất điện kéo dài, nhằm tránh nguy cơ ngạt khí gây nguy hiểm đến tính mạng./.

