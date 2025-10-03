Lâm Đồng: Phát hiện hai cha con tử vong dưới giếng, nghi do ngạt khí

Ông Nguyễn Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm hai cha con tử vong.

Sáng 3/10, đại diện Ủy ban Nhân dân xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 2/10, bà Đ.T.Q (trú thôn Nam Tân, xã Nam Nung) đi làm trên rẫy (thuộc thôn Nam Hà cùng xã) phát hiện chồng là ông T.V.L (55 tuổi) và con là T.V.Q (24 tuổi) nằm bất động dưới giếng sâu. Bà Q hô hoán và gọi người hỗ trợ.

Một số người dân đang làm rẫy gần đó đã đến đưa hai nạn nhân ra khỏi giếng. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong, nghi do ngạt khí.

Giếng nước - nơi xảy ra sự việc có chiều sâu khoảng 10m, nằm cạnh chòi rẫy của gia đình bà Q.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ đưa thi thể hai nạn nhân về nhà an táng.

Chuyên gia y tế cho biết thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ ngạt khí dẫn đến tử vong khi xuống giếng sâu.

Nguyên nhân chính là do bên dưới giếng, nhất là giếng bỏ hoang, ít sử dụng thường tích tụ nhiều loại khí độc (Metan, Etan, Carbon monoxide...).

Người dân cần hạn chế xuống giếng để phòng, tránh tai nạn./.

Đà Nẵng: Phát hiện hai công nhân tử vong dưới cống, nghi do ngạt khí Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ dưới hố sâu và đưa thành công hai nạn nhân lên mặt đất, bàn giao cho cơ quan chức năng.