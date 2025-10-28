Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra và làm việc tại Huế về ứng phó mưa lũ

Tối 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về công tác ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn đang xảy ra trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định cho biết, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao gây ngập diện rộng ở 32 xã, phường, có nhiều khu vực ngập sâu từ 1-2m. Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt.

Thống kê bước đầu, trên địa bàn thành phố đã có 1 người chết và 1 người mất tích, hơn 201.000 hộ dân bị mất điện. Mưa lớn kéo dài khiến 38 điểm sạt lở, trong đó có nhiều vị trí nguy hiểm tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và vùng đồi núi.

Thành phố đã di dời hơn 4.500 người đi tránh lũ. Lực lượng vũ trang huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sỹ quân đội và 2.000 cán bộ công an, cùng hàng nghìn lượt dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên tham gia di dời dân, cứu hộ cứu nạn và điều tiết giao thông.

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2 tấn lương khô, 10 tấn CloraminB, 20 tấn hóa chất Benkocid để phục vụ công tác tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ; 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn.

Thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ 500 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu, phục vụ nhân dân. Về lâu dài, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ khẩn cấp xử lý các công trình giao thông, thủy lợi, đê, kè bờ biển với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm người dân ở đường Chi Lăng đang bị ngập lụt, phường Phú Xuân, thành phố Huế. (Ảnh: Võ Dũng/TTXVN)

Biểu dương công tác vận hành liên hồ chứa và sự chỉ đạo, dự báo kịp thời từ Trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, dù phần lớn thành phố bị ngập sâu, Huế đã chủ động triển khai kịch bản ứng phó, phân bổ lực lượng hợp lý và kiểm soát tình hình.

Phó Thủ tướng lưu ý đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đánh giá và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao; chủ động bảo đảm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện cho vùng ngập sâu.

Các bộ, ngành nắm bắt cụ thể đề xuất của Huế; đặc biệt là việc đầu tư, cải tạo hạ tầng thủy lợi. Sau khi nước rút, cần khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Chiều tối cùng ngày, đến thăm các hộ dân đang bị ngập tại tuyến đường Chi Lăng, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, ý thức phòng, chống thiên tai của chính quyền và người dân địa phương trong ứng phó với trận lũ lịch sử.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn về điện, nước, vệ sinh môi trường; sớm khôi phục hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định sinh hoạt, học tập và sản xuất; rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào thiếu đói, rét./.

Người dân thành phố Huế khổ sở đi qua vùng nước ngập sâu Tính đến 13 giờ ngày 28/10, trên địa bàn toàn thành phố Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5-0,9m, có nơi từ 1-2m; nhiều đoạn đường trung tâm thành phố vẫn ngập sâu.