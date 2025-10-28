Mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Trung

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Trung.

Tính đến 17 giờ ngày 28/10, mưa lũ đã làm 702ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Đà Nẵng 269 ha, Quảng Ngãi 31ha; Lâm Đồng 403 ha); 129 ha cây ăn quả bị thiệt hại (Lâm Đồng); 100.852 nhà bị ngập (Quảng Trị 663 nhà, Huế 35.000 nhà, Đà Nẵng 65.097 nhà); 10 nhà bị sập (Đà Nẵng); 54 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 44 nhà, Quảng Ngãi 9 nhà , Lâm Đồng 1 nhà).

Cùng với đó, mưa lũ làm 35 vị trí đường quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở; 300 vị trí đường giao thông bị sạt lở với khối lượng khoảng 44.795m3; phong tỏa khu vực ga Văn Xá - thành phố Huế; bãi bỏ các chuyến tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn ngày 27/10; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng ngày 27/10; tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng ngày 28,29/10.

Mưa lũ đã làm 5 người chết (Đà Nẵng 3, Lâm Đồng 1, Huế 1); 4 người mất tích (Huế 1, Đà Nẵng 3); 8 người bị thương (Đà Nẵng).

Hiện các địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện giao thông qua lại tại khu vực đường bị ngập sâu; tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu.

Đối với hệ thống hồ chứa thủy lợi, theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo, lưu lượng nước về hồ Tả Trạch (Huế) sẽ tăng trở lại và đạt đỉnh khoảng 3.800m3/s vào đầu giờ sáng 29/10. Với chế độ vận hành hiện nay, mực nước hồ dự kiến đạt khoảng 47,39 m vào 23 giờ ngày 28/10.

Tại hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa), dự báo khu vực lòng hồ chỉ có mưa nhỏ. Hồ hiện duy trì vận hành như hiện trạng, với lượng xả khoảng 180 m3/s.Tương tự, hồ Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) cũng được dự báo có mưa nhỏ, hiện vẫn chưa thực hiện xả và duy trì trạng thái vận hành bình thường.

Tổng dung tích của ba hồ lớn (Tả Trạch, Cửa Đạt, Ngàn Trươi) còn khoảng trên 845 triệu m3 để tích lũ.

Nước lũ dâng cao trên sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Với các hồ chứa lớn do địa phương quản lý, hiện hồ Vực Mấu (Nghệ An) đang thực hiện xả tràn theo quy trình. Các hồ còn lại đều bảo đảm an toàn, vận hành ổn định. Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi khuyến nghị các địa phương tiếp tục duy trì vận hành như hiện nay để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du...

Để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thực hiện nghiêm Công điện số 203/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/10 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ, trong đó tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai; tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai, nhất là đối với sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Các tỉnh, thành phố rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo cho người dân, triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập theo cấp báo động...

Các địa phương hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại các vùng bị thiệt hại. Bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau.

Ngay sau khi nước rút, cần khẩn trương huy động lực lượng triển khai công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng khôi phục sản xuất (nhất là sản xuất nông nghiệp), sớm ổn định đời sống...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của mưa lũ,nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cũng trong ngày 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Huế./.

