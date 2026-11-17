Ngày 17/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 5002/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với cơ sở liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện trong tháng 9 vừa qua.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mỳ Minh Tâm, thôn Cam Chính, xã Cam Lộ vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cụ thể, cơ sở đã chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ngày 14/9/2026, tại cơ sở sản xuất bánh mỳ Minh Tâm đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các sản phẩm bánh sandwich, bánh mỳ ổ xíu (trong đó có chứa chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, nước xíu), khiến 155 người bị ngộ độc.

Sở Y tế xác minh hành vi của hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mỳ Minh Tâm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tại Biên bản xác minh số 01/BB-XM ngày 29/10/2026 và Biên bản họp ngày 3/11/2026.

Với hành vi vi phạm trên, hộ kinh doanh này bị phạt tiền 90 triệu đồng; đồng thời bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của hộ kinh doanh trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định (theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm).

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mỳ Minh Tâm buộc phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ thực phẩm đối với món “Bánh sandwich, bánh mỳ ổ xíu” được chế biến ngày 14/9/2026; đồng thời chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị người bị ngộ độc…/.

Quảng Ngãi: Xử phạt 85 triệu đồng chủ cơ sở bánh mỳ khiến 175 người ngộ độc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ điểm kinh doanh bánh mỳ Bà Được do liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người nhập viện.