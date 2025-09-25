Run For Love 2025: Khi những bước chân thắp sáng mùa Thu Hà Nội

Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn đồng hành trong hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc Hà Nội. Mùa Thu năm nay, Vietnam Airlines mang đến chuỗi trải nghiệm đặc biệt, để mỗi người dân và du khách đều có thể “chạm” vào mùa Thu Thủ đô bằng nhiều cung bậc khác nhau.

Hơn 300 vận động viên khiếm thị sẽ tham gia giải chạy

Tiếp nối thành công của mùa giải Run For Love năm 2024, Vietnam Airlines tiếp tục đồng hành cùng Tổ chức Vietnam & Friends (VAF) - một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật và những người yếu thế cần sự hỗ trợ để có thể hòa nhập cộng đồng. Sự kiện càng trở nên ý nghĩa hơn khi năm 2025 tiếp tục có sự đồng hành của hơn 300 vận động viên khiếm thị tham gia, được hỗ trợ, dẫn dắt chạy kèm bởi những vận động viên khác.

Theo ông Đặng Thế Lâm, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Những người bạn (VAF), trong giải chạy Run For Love, vận động viên khiếm thị sẽ được kết nối qua một sợi dây dẫn. Vận động viên sáng mắt sẽ là đôi mắt thứ 2 của người khiếm thị, cùng chia sẻ nhiều cảm xúc cùng nhau trên đường chạy.

Trên dọc đường chạy, vận động viên dẫn dắt không chỉ là người dẫn đường mà sẽ như những “hoạ sỹ” tả thực bằng những cảm xúc, những ngôn từ về không gian, thời gian sao cho người khiếm thị cảm nhận rõ hơn về một sáng mùa thu ý nghĩa.

Những bước chân yêu thương: Hơn 300 vận động viên khiếm thị cùng bạn dẫn sẵn sàng xuất phát, biến đường chạy giữa mùa Thu Hà Nội thành “đường chạy ánh sáng”. (Ảnh: VNA)

Nhớ lại giải chạy Run For Love 2024, ông Lâm cho hay, đó thực sự là một dấu ấn đẹp trong chuỗi hoạt động cộng đồng của Vietnam Airlines. Với hơn 1.500 vận động viên tham gia, trong đó có 282 vận động viên khiếm thị, sự kiện không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn là một hành trình lan tỏa yêu thương và giá trị nhân văn.

“Chạm Thu Hà Nội” mở ra hành trình khám phá vẻ đẹp Thủ đô khác biệt “Chạm Thu Hà Nội” là một phần trong chiến lược dài hạn của Vietnam Airlines nhằm đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa-du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên bản đồ du lịch thế giới.

Trên mặt hồ phẳng lặng, trong ánh nắng thu dịu dàng, từng đôi bạn chạy như một minh chứng sống động cho tinh thần sẻ chia. Người khiếm thị cảm nhận làn gió mát lành, tiếng sóng vỗ, tiếng lá xào xạc; còn người dẫn đường cảm nhận niềm hạnh phúc khi mang đến cho bạn đồng hành cơ hội được “chạy bằng cả trái tim”. Cái se lạnh của tiết trời Thu, quyện cùng cái chạm tay ấm áp, lan toả một năng lượng tích cực, dịu dàng…

“Đường chạy ánh sáng” đong đầy cảm xúc

Việc Vietnam Airlines đồng hành cùng Tổ chức Vietnam And Friends (VAF) để hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là vận động viên khiếm thị, đã tạo nên một không gian thể thao đầy cảm xúc và gắn kết, đã tạo nên một “đường chạy ánh sáng” dành cho các vận động viên khiếm thị và không khiếm thị. Những bước chạy của các vận động viên sáng mắt dẫn dắt người khiếm thị chính là biểu tượng của sự sẻ chia và đoàn kết.

Để chuẩn bị cho các vận động viên khiếm thị năm nay, VAF đã hướng dẫn các buổi tập luyện về kỹ thuật, nâng cao phong trào tập luyện thể thao tại địa phương để vận động viên khiếm thị nâng cao thể lực. Việc nâng cao khả năng vận động không chỉ phục vụ riêng cho việc tham gia giải chạy mà để người khiếm thị có sức khoẻ tốt hơn trong cuộc sống.

Ngoài ra, Ban tổ chức năm nay rất chu đáo khi cùng với bệnh viện Hồng Ngọc tặng những gói khám sức khoẻ tổng quát dành cho các vận động viên khiếm thị tham dự giải chạy. Đây là một sự quan tâm có ý nghĩa thiết thực vì phần lớn những vận động viên khiếm thị đều ở khu vực nông thôn, ngoại thành với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Đối với các vận động viên dẫn chạy, Ban tổ chức gửi clip hướng dẫn về kỹ thuật cho người dẫn chạy, những người sẽ đồng hành cùng vận động viên khiếm thị trên suốt đường chạy.

“Chúng tôi dự kiến năm nay con số vận động viên khiếm thị tham gia sẽ vượt 300 người, trong đó hơn 70% là các vận động viên đã tham dự Run For Love 2024. Việc kêu gọi sự hỗ trợ của tình nguyện viên tham gia giải chạy không gặp khó khăn vì VAF đã và đang nhận được sự đồng hành rất lớn từ họ trước đó,” ông Lâm cho hay.

Tình nguyện viên, vận động viên cùng nở nụ cười, lan tỏa năng lượng tích cực và thông điệp yêu thương của Run For Love (Ảnh: VNA)

Phần lớn tình nguyện viên là những bạn có tuổi đời còn rất trẻ. Có bạn sau giải chạy đã chia sẻ lại rằng, dù không nhìn thấy đường chạy một cách trực tiếp nhưng các anh chị đều có thể cảm nhận được không gian xung quanh theo cách riêng của mình. Đặc biệt là rất lạc quan. Chính những hình ảnh bắt gặp tại Run For Love cũng đã đóng góp rất nhiều trong việc tiếp tục suy nghĩ và hành động tích cực đóng góp các hoạt động có ích cho cộng đồng.

Với tư cách đơn vị tổ chức giải chạy "Run for Love 2025", Vietnam Airlines cho biết mong muốn thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần chinh phục thử thách, chiến thắng bản thân mình qua môn thể thao đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ.

“Giải chạy không chỉ đơn thuần là cuộc thi thể thao, nó còn là một dịp để những người yêu thích chạy bộ cùng thúc đẩy những hành động tốt đẹp, giá trị nhân văn, hướng tới xây dựng cộng đồng văn minh, hạnh phúc. Đây là cơ hội để mỗi cá nhân không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn kết nối, giao lưu với nhau, cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia," lãnh đạo Vietnam Airlines khẳng định.

Run For Love 2025 vì thế không chỉ là một giải chạy, mà là một bản giao hưởng của tình người, nơi thể thao, cảnh sắc Hà Nội và tình yêu thương cùng hòa điệu. Với sự đồng hành của Vietnam Airlines, sự kiện gửi đi thông điệp rằng mùa Thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh quan, mà còn đẹp bởi những trái tim biết san sẻ./.

Cùng Vietnam Airlines "Chạm Thu Hà Nội" bằng mọi giác quan, trên mọi cung bậc cảm xúc với chuỗi 5 sự kiện là 5 điểm chạm mùa Thu bằng âm nhạc, thể thao, văn hóa và nhịp sống hiện đại. - Run for Love (ngày 28/9): Chạy cùng mùa trăng-bước chân yêu thương giữa lòng Hà Nội. - Bơi chải thuyền rồng (ngày 5/10): Khơi gợi tinh thần dân tộc trên sóng nước Hà Nội xưa. - Bay nhẹ tới Hà Nội (ngày 6/10): Khơi gợi ý thức về du lịch xanh và trách nhiệm với môi trường. - VNA Classic (ngày 10–11/10): Thắp sáng Thu Hà Nội bằng âm nhạc cổ điển. - 5AM Concert (tháng 11/2025): Hà Nội thức giấc-sống trẻ, sống chất, sống bền vững.

