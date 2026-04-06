Sắc phục xanh góp sức dựng xây “mùa vàng” mới trên nương cao Tuyên Quang

Không chỉ giữ gìn bình yên cho từng thôn bản, lực lượng công an cơ sở ở Tuyên Quang đang lặng lẽ góp sức dựng xây những “mùa vàng” mới trên nương cao.

Từ phong trào thi đua “Ba nhất," những mô hình dân vận khéo đã và đang lan tỏa, trở thành cầu nối bền chặt giữa lực lượng công an với nhân dân, đặc biệt tại các xã vùng cao, biên giới như Nghĩa Thuận, Cán Tỷ.

Gieo mầm sinh kế từ những bước chân “gần dân nhất”

Những ngày đầu vụ, con đường dẫn lên thôn Ma Sào Phố, xã Nghĩa Thuận trở nên rộn ràng hơn. Trên những triền đồi vừa được cải tạo, từng luống đất tơi xốp trải dài, xen giữa là hình ảnh quen thuộc của bà con cùng các cán bộ, chiến sỹ công an xã đang miệt mài xuống giống khoai môn Lệ Phố.

Không quản ngại đường sá xa xôi, địa hình dốc đá, lực lượng công an xã Nghĩa Thuận đã trực tiếp cùng bà con làm đất, lên luống, hướng dẫn kỹ thuật trồng; đồng thời vận động, kêu gọi hỗ trợ giống và phân bón. Những việc làm tưởng như giản dị ấy lại mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân nơi đây.

Thượng tá Vàng Quốc Chung, Trưởng Công an xã Nghĩa Thuận chia sẻ: "Chúng tôi xác định, muốn giữ vững an ninh trật tự thì trước hết phải giúp dân ổn định cuộc sống. Khi người dân có sinh kế, có niềm tin thì họ sẽ đồng hành cùng lực lượng công an trong bảo vệ bình yên thôn bản. Việc đưa giống khoai môn Lệ Phố vào trồng là một trong những cách làm cụ thể hóa phương châm "gần dân nhất, hiểu dân nhất, giúp dân thiết thực nhất."

Trong những buổi lao động, câu chuyện giữa cán bộ Công an và người dân không chỉ dừng lại ở chuyện mùa vụ. Đó còn là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc cảnh giác với tội phạm, không nghe theo luận điệu xấu, không vi phạm pháp luật. Những cuộc trò chuyện ấy diễn ra tự nhiên giữa nương đồi, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống.

Công an xã Cán Tỷ hỗ trợ người dân vận chuyển giống khoai sọ đến nương, chuẩn bị gieo trồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Vàng Seo Páo, người dân thôn Ma Sào Phố xúc động nói: "Trước đây chúng tôi trồng ngô, trồng sắn, thu nhập thấp. Nay được Công an xã hướng dẫn trồng khoai mới, lại còn xuống tận nương giúp làm đất, bà con rất tin tưởng. Không chỉ giúp làm ăn, các anh còn thường xuyên đến thăm hỏi, nhắc nhở giữ gìn an ninh. Chúng tôi coi các anh như người nhà."

Những luống khoai đang bén rễ không chỉ hứa hẹn một mùa vụ bội thu, mà còn là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân - nền tảng vững chắc của “thế trận lòng dân” nơi biên cương.

Từ cải tạo vườn tạp đến dựng xây niềm tin

Cách đó không xa, tại xã biên giới Cán Tỷ, phong trào thi đua “Ba nhất” cũng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn chặt với đời sống của đồng bào.

Xuất phát từ thực tế nhiều hộ dân còn duy trì tập quán canh tác lạc hậu, vườn tạp kém hiệu quả, Công an xã Cán Tỷ đã triển khai mô hình “Vận động, giúp đỡ nhân dân cải tạo vườn tạp, hỗ trợ an sinh xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu." Từ mô hình này, hàng chục hộ dân đã được hỗ trợ giống cây trồng, đặc biệt là khoai sọ - loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, dễ chăm sóc, mang lại giá trị kinh tế ổn định.

Thượng tá Hoàng Trung Dũng, Trưởng Công an xã Cán Tỷ, cho biết: "Chúng tôi coi công tác dân vận là nhiệm vụ xuyên suốt. Khi bà con còn khó khăn, mình phải cùng làm, cùng chia sẻ. Từ việc cải tạo vườn tạp, hỗ trợ giống cây trồng đến vận động xóa bỏ hủ tục, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người dân thay đổi nhận thức, từng bước vươn lên thoát nghèo."

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, các cán bộ, chiến sỹ còn trực tiếp tham gia lao động cùng bà con. Hình ảnh những người chiến sỹ công an trong sắc phục xanh, tay cuốc, tay xẻng, cùng người dân vun trồng từng gốc khoai đã trở thành hình ảnh quen thuộc nơi vùng cao Cán Tỷ.

Đại úy Đỗ Thị Hương, cán bộ Công an xã Cán Tỷ chia sẻ: "Có những ngày đi bộ hàng giờ vào thôn, làm việc từ sáng đến chiều nhưng khi thấy bà con phấn khởi, tin tưởng thì mọi vất vả đều xứng đáng. Chính sự gần gũi đó giúp chúng tôi nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở."

Từ những việc làm cụ thể, mô hình dân vận của Công an xã Cán Tỷ đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao đời sống người dân; đồng thời củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô hình này đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, khẳng định hiệu quả thiết thực từ những nỗ lực bền bỉ nơi tuyến đầu.

Bà Sùng Thị Mỷ, một hộ dân được hỗ trợ giống cây trồng cho biết: "Trước kia vườn nhà chỉ trồng linh tinh, không có thu nhập. Nay được công an xã hướng dẫn trồng khoai, gia đình tôi có thêm nguồn thu. Quan trọng hơn là bà con hiểu ra nhiều điều, bỏ dần những thói quen cũ, chăm làm ăn hơn."

Cán bộ Công an xã Cán Tỷ hướng dẫn người dân lựa chọn, xử lý giống khoai sọ trước khi xuống giống. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ những nương khoai xanh mướt đến những khu vườn được cải tạo gọn gàng, hiệu quả, có thể thấy rõ sự đổi thay đang hiện hữu. Nhưng sâu xa hơn, đó là sự chuyển biến về nhận thức, là niềm tin được vun đắp từng ngày giữa nhân dân với lực lượng công an.

Phong trào thi đua “Ba nhất” vì thế không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, thấm sâu vào từng việc làm, từng bước chân của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Giữa đại ngàn biên cương, nơi những con đường còn nhiều gian khó, sắc phục xanh vẫn lặng thầm hiện diện, vừa là người giữ gìn bình yên, vừa là người bạn đồng hành của nhân dân trên hành trình thoát nghèo, dựng xây cuộc sống mới. Và từ những mầm xanh hôm nay, niềm tin ấy sẽ tiếp tục nảy nở, lan tỏa, bền chặt như chính tình quân dân nơi phên giậu Tổ quốc./.

Tuyên Quang: Chung tay phủ xanh biên giới, hướng tới phát triển bền vững Tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức chương trình "Biên cương xanh" năm 2026 tại các xã Pà Vầy Sủ và Xín Mần, đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, hỗ trợ sinh kế cho người dân biên giới.