Sân bay Cà Mau tạm thời đóng cửa một năm để thi công mở rộng, nâng cấp

Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc đóng tạm thời Cảng Hàng không Cà Mau để triển khai thi công các hạng mục của dự án mở rộng, nâng cấp sân bay này.

Theo đó, thời gian đóng tạm thời Cảng Hàng không Cà Mau kể từ 7h ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định, thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan; chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau có vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là nhà đầu tư, đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực.

Dự án xây dựng mới đường cất hạ cánh; đường lăn nối đường cất, hạ cánh với sân đỗ máy bay; xây dựng sân đỗ máy bay ở khu vực phía Nam; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu; xây dựng một số hạng mục công trình phụ trợ đồng bộ khác như đường giao thông kết nối sân đỗ máy bay mới về khu nhà ga hành khách...

Theo quy hoạch, thời kỳ 2021-2030, Cảng Hàng không Cà Mau có công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm, khai thác tàu bay Code C như A320/A321 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, Sân bay Cà Mau có công suất khai thác khoảng 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm./.

