Sâu lắng chương trình “Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa”

Tối 18/9, tại xã Trường Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa” và Lễ công bố quyết định, đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia “Bến phà II Long Đại - nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9/1972).”

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng thân nhân 16 Thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà II Long Đại và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị là mảnh đất ghi dấu những hy sinh máu và nước mắt, oằn mình dưới lớp lớp bom đạn trong kháng chiến. Chương trình nghệ thuật, chính luận “Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa” nhằm bày tỏ lòng biết ơn tới những hy sinh anh dũng của các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân... bên bến phà II Long Đại, một trong những tọa độ lửa trên dải đất miền Trung trong những năm kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, cùng với những địa danh lịch sử như Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm đỏ lửa, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải chia cắt đất nước suốt hơn 20 năm, Khe Sanh, Dốc Miếu, Cồn Tiên... Bến phà II Long Đại là “nơi mảnh bom thù dày hơn đá sỏi” - một trong những “tọa độ lửa” khốc liệt nhất trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Nằm trên tuyến đường 15, đây không chỉ là cầu nối giao thông đơn thuần mà còn là “yết hầu,” “huyết mạch” chiến lược, quyết định sự sống còn của dòng chi viện từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, Lào và Campuchia.

Tại tọa độ lửa này, đế quốc Mỹ đã trút xuống hàng trăm tấn bom đạn, biến Long Đại thành một “túi bom,” một “chảo lửa” khốc liệt. Nơi đây đã chứng kiến biết bao máu xương đổ xuống, đặc biệt là sự hy sinh bi tráng của 16 Thanh niên xung phong Đại đội C130 (quê Thái Bình nay là tỉnh Hưng Yên) vào tháng 9 năm 1972 khi làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển qua sông, giữ vững mạch máu giao thông.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình “Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa.” (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 9/9 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với địa danh này - nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong Đại đội C130. Đây chính là sự khẳng định giá trị to lớn của địa danh này trong lịch sử kháng chiến; đồng thời tạo nền tảng để di tích trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, tri ân liệt sĩ, phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh trong tương lai.

Chương trình “Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa” là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, khẳng định giá trị trường tồn của lịch sử, góp phần đưa Quảng Trị trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử-tâm linh giàu sức hút trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

“Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa” gợi nhắc lại quá khứ bi tráng bên dòng sông Long Đại, một trong những dòng sông oằn mình dưới bom đạn để giữ được huyết mạch giao thông nối liền Nam-Bắc.

“Hoa lửa” gợi đến hình ảnh những chiến sỹ anh dũng, nhiệt huyết, tỏa ra ý chí mạnh mẽ, rực rỡ trong đạn lửa. Lửa cháy từ bom đạn quân thù đã tạo nên lửa trái tim, lửa tinh thần trong mỗi chiến sỹ, kết tinh thành những bông hoa lửa rực rỡ. Và hình ảnh "Hoa lửa" trong thời bình được ví như loài hoa bất tử, tưởng nhớ đến các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh.

Trong không gian linh thiêng của chương trình nghệ thuật “Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa,” những ca khúc “Bước chân trên dãy Trường Sơn,” “Bình Trị Thiên khói lửa,” “Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây”... đã ngân vang như khúc tráng ca bất diệt.

Người xem không giấu nổi sự xúc động khi được sống lại ký ức một thời hoa lửa, nơi những bước chân thanh niên xung phong đã mở đường, vượt qua mưa bom bão đạn để nối liền hậu phương và tiền tuyến.

Từ những giai điệu hào hùng đến lời ca tha thiết, chương trình không chỉ khắc họa ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của 16 Thanh niên hy sinh tại Bến phà II Long Đại nói riêng và lớp thế hệ cha ông năm xưa, mà còn tôn vinh sự hy sinh thầm lặng, sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Đó là nguồn cảm hứng thiêng liêng, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, giữ trọn niềm tin và lý tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam./.

Quảng Trị: Xúc động Chương trình nghệ thuật ca ngợi Mẹ Việt Nam Anh hùng Chương trình nghệ thuật “Lòng mẹ-Mẹ Việt Nam” được tổ chức như một lời tri ân sâu nặng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người đã đi vào sử sách cũng như hàng triệu người mẹ thầm lặng khác.