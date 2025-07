Sinh viên ngành cơ bản, bán dẫn sẽ nhận học bổng 2,8 đến 5,6 triệu đồng/tháng?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Đối tượng thụ hưởng bao gồm học viên đang theo học chương trình đào tạo đại học, chương trình đào tạo kỹ sư hình thức chính quy, chương trình kỹ sư về vi mạch bán dẫn, chương trình đào tạo tài năng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, học viên cao học hình thức đào tạo chính quy; nghiên cứu sinh.

Mức học bổng cao nhất là 7 triệu đồng/tháng

Theo dự thảo, đối với học viên chương trình kỹ sư, mức học bổng loại xuất sắc là 4 triệu đồng/tháng; mức học bổng loại giỏi là 2,8 đồng/tháng. Thời gian hưởng học bổng tương ứng với kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá quy định trong quy chế của cơ sở giáo dục đại học, nhưng không quá 4 năm với chương trình đào tạo có tổng số tín chỉ dưới 150 và không quá 5,5 năm với chương trình đào tạo có tổng số tín chỉ từ 150 trở lên; đối với học viên chương trình tài năng hưởng gấp 2 lần mức bổng loại giỏi.

Đối với học viên cao học, mức học bổng là 5 triệu đồng/tháng. Thời gian hưởng học bổng tương ứng với kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá quy định trong quy chế của cơ sở giáo dục đại học, nhưng không quá 2 năm.

Đối với nghiên cứu sinh, mức học bổng là 7 triệu đồng/tháng. Thời gian hưởng học bổng tương ứng với kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá quy định trong quy chế của cơ sở giáo dục đại học, nhưng không quá 4 năm.

Học viên đang theo học chương trình đào tạo đại học, chương trình đào tạo kỹ sư hình thức chính quy; chương trình kỹ sư về vi mạch bán dẫn, chương trình đào tạo tài năng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt được hưởng học bổng 10 tháng/năm.

Học viên cao học hình thức đào tạo chính quy và nghiên cứu sinh được hưởng học bổng 12 tháng/năm.

Tiêu chuẩn nhận học bổng

Dự thảo nghị định cũng quy định tiêu chuẩn để nhận học bổng.

Cụ thể, đối với học viên đang theo học chương trình đào tạo đại học, chương trình đào tạo kỹ sư, ở học kỳ đầu tiên của khóa học, học viên được hưởng học bổng loại xuất sắc nếu đã đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi khoa học kỹ thuật, kỳ thi về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia; học viên được hưởng học bổng loại giỏi nếu đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi khoa học kỹ thuật, kỳ thi về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cấp tỉnh; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm nhập học.

Đối với các học kỳ tiếp theo, học viên được hưởng học bổng loại xuất sắc nếu đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: có điểm trung bình học tập (GPA) học kỳ liền trước từ 3,6 trở lên (theo thang điểm 4,0) hoặc tương đương và điểm rèn luyện của học kỳ liền trước đạt loại tốt trở lên (nếu có); hoặc có GPA học kỳ liền trước từ 3,2 trở lên (theo thang điểm 4,0) hoặc tương đương, điểm rèn luyện của học kỳ liền trước đạt loại tốt trở lên (nếu có) và đoạt giải nhất, nhì, ba giải thưởng học viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở giáo dục đại học trở lên.

Học viên được hưởng học bổng loại giỏi nếu đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: có điểm trung bình học tập (GPA) học kỳ liền trước từ 3,2 trở lên (theo thang điểm 4,0) hoặc tương đương và điểm rèn luyện của học kỳ liền trước đạt loại tốt trở lên (nếu có); hoặc có GPA học kỳ liền trước từ 2,5 trở lên (theo thang điểm 4,0) hoặc tương đương, điểm rèn luyện của học kỳ liền trước đạt loại tốt trở lên (nếu có) và đoạt giải nhất, nhì, ba giải thưởng học viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở giáo dục đại học trở lên.

Chính sách học bổng nhằm thu hút tài năng trẻ vào các ngành khoa học cơ bản, vi mạch bán dẫn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với học viên chương trình kỹ sư về vi mạch bán dẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo, với 4 học kỳ đầu tiên, học viên được hưởng học bổng loại xuất sắc. Từ học kỳ thứ 5 trở đi, học viên được hưởng học bổng loại xuất sắc nếu có điểm trung bình học tập (GPA) học kỳ liền trước từ 3,2 trở lên (theo thang điểm 4,0) hoặc tương đương và điểm rèn luyện của học kỳ liền trước đạt loại tốt trở lên (nếu có); học viên được hưởng học bổng loại giỏi nếu có GPA học kỳ liền trước từ 2,5 trở lên (theo thang điểm 4,0) hoặc tương đương, điểm rèn luyện của học kỳ liền trước đạt loại khá trở lên (nếu có).

Đối với chương trình đào tạo tài năng, người học đạt tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Đối với học viên cao học, năm học thứ nhất, người học được hưởng học bổng sau khi trúng tuyển và được công nhận là học viên cao học. Từ năm học thứ hai trở đi, học viên được hưởng học bổng nếu có GPA học kỳ liền trước đạt từ 3,2 trở lên (theo thang điểm 4,0) hoặc tương đương; hoặc trong năm học thứ nhất, là tác giả chính hoặc đồng tác giả của ít nhất một bài báo, báo cáo khoa học trong các ấn phẩm được tính tới 0,5 điểm trở lên theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định.

Đối với nghiên cứu sinh, năm học thứ nhất, người học được hưởng học bổng sau khi trúng tuyển và được công nhận là nghiên cứu sinh. Từ năm học thứ hai trở đi, nghiên cứu sinh được hưởng học bổng nếu trong 12 tháng liền trước đó là tác giả chính của ít nhất một báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên theo ngành đào tạo, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành, có liên quan và đóng góp quan trọng cho kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án.

Thẩm quyền, hồ sơ, quy trình xét duyệt và chi trả học bổng chủ yếu quy định phân cấp phân quyền cho cơ sở giáo dục đại học hướng dẫn, xét, chi trả và chịu trách nhiệm.

Danh mục các ngành đào tạo

Dự thảo nghị định quy định danh mục các ngành đào tạo được hưởng học bổng. Danh mục này có thể được rà soát, điều chỉnh định kỳ hoặc tuỳ theo nhu cầu đào tạo nhân lực để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Danh sách các ngành cụ thể như sau: