Số người Ukraine xin tị nạn tại Séc tăng đột biến

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, số người Ukraine xin tị nạn tại Cộng hòa Séc đã tăng đáng kể kể từ khi Kiev nới lỏng các hạn chế đi lại đối với nam giới trẻ tuổi.

Dữ liệu do Expats.cz dẫn từ chính quyền Séc cho thấy vào thời điểm trước tháng 9, Cộng hòa Séc phê duyệt trung bình khoảng 1.500 đơn mỗi tuần, nhưng con số này đã tăng hơn gấp đôi lên 3.100 đơn vào tháng 9 và đầu tháng 10.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Séc Hana Malá cho rằng việc gia tăng số đơn xin tị nạn có liên quan trực tiếp đến thay đổi chính sách của Ukraine, khi cho phép nhiều nam thanh niên được rời khỏi đất nước hơn so với trước đây.

Bộ trưởng Nội vụ Vít Rakušan cũng kêu gọi hợp tác giữa các nước EU nếu số lượng người xin tị nạn tiếp tục tăng, đồng thời bổ sung nguồn lực để quản lý tình hình.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở các quốc gia châu Âu khác. Tại Ba Lan, số nam giới Ukraine trong độ tuổi 18-22 vượt biên tăng gấp 12 lần trong tháng trước, trong khi Đức ghi nhận mức tăng gấp 10 lần sau khi Kiev nới lỏng hạn chế đi lại.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Kiev đã cấm hầu hết nam giới 18-60 tuổi rời khỏi đất nước nhằm đảm bảo nguồn lực quân sự.

Tuy nhiên, ngày 26/8 vừa qua, Ukraine đã nới lỏng quy định, tạo cơ hội cho nam thanh niên đi học hoặc làm việc ở nước ngoài.

Cộng hòa Séc, tương tự Ba Lan, cho phép người tị nạn Ukraine tiếp cận thị trường lao động. Hiện tổng số người tị nạn Ukraine ở nước này lên tới gần 400.000 người.

Trong khi Ba Lan áp dụng một số hạn chế về hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích người Ukraine đi làm, các báo cáo của Liên hợp quốc các cơ quan địa phương cho thấy người Ukraine đang đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ba Lan so với các khoản họ nhận được./.

