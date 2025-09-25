Sun PhuQuoc Airways cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 1/11

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways vừa chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp đồng thời Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) và Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không (ATO), khẳng định năng lực toàn diện về vận hành, an toàn và đào tạo, sẵn sàng mở bán vé từ 15/10 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1/11/2025.

Để đạt được chứng nhận AOC này, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thành việc xây dựng và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hệ thống tài liệu, quy trình vận hành của hãng.

Ngay sau đó, hãng đã triển khai thực hành và hoàn thành 7/7 kịch bản trong buổi diễn tập tại phòng điều hành; thực hiện tốt các quy trình thoát hiểm khẩn cấp tại tàu bay; vận hành an toàn và thành công các chuyến bay kiểm chứng bao gồm chuyến bay chuyển hướng và bay đêm.

Việc hoàn tất toàn bộ quy trình nghiêm ngặt này cho thấy Sun PhuQuoc Airways đã đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn và năng lực khai thác.

Ngoài ra, ATO được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn cho phép Sun PhuQuoc Airways chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao, phục vụ kế hoạch khai thác và kinh doanh của hãng.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways khẳng định việc đồng thời được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn cả AOC và ATO là dấu mốc quan trọng, không chỉ chứng minh năng lực vận hành, mà còn thể hiện chiến lược phát triển bền vững, tự chủ về nhân lực của hãng.

Theo kế hoạch, ngay từ giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways sẽ tập trung khai thác mạng bay “trục nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp tới các thành phố du lịch-kinh tế trọng điểm trong nước. Chặng bay dự kiến Phú Quốc-Hà Nội, Phú Quốc-Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc-Đà Nẵng và một số chuyến bay quan trọng khác như Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh-Vân Đồn, Đà Nẵng-Phú Quốc.

Trong thời gian tới, hãng bay sẽ tiếp tục mở rộng đường bay từ Phú Quốc đến các tỉnh và thành phố khác./.

Cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways Nếu điều kiện thuận lợi, Sun PhuQuoc Airways dự kiến sẽ mở bán vé vào cuối tháng 10/2025 và đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong thời gian sớm nhất có thể.