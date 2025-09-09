Tấn công bằng bom lượn tại Ukraine, nhiều người thiệt mạng

Thế giới

Làng Yarova ở miền Đông Ukraine ngày 9/9 bị tấn công bằng bom lượn, khiến ít nhất 21 người chết, 20 người bị thương; phương tiện bưu chính quốc gia hư hại, một nhân viên phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tấn công vào tòa nhà chính phủ Ukraine ở Kiev ngày 8/9. (Ảnh: EPA)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 9/9, làng Yarova ở Donetsk, miền Đông nước này, đã bị tấn công bằng bom lượn khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Trong khi đó, người phát ngôn của Ukrposhta - dịch vụ bưu chính quốc gia Ukraine - cho biết 1 trong các phương tiện của họ đã bị hư hại và 1 nhân viên cũng phải nhập viện sau vụ tấn công này.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết dù quan hệ giữa nước này và Ukraine đang căng thẳng, nhưng Budapest vẫn ủng hộ đối thoại và xác nhận rằng người đồng cấp Ukraine, Andrii Sybiha, dự kiến sẽ thăm Hungary trong tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ngoại trưởng Szijjártó cho rằng quan hệ song phương với Ukraine xấu đi là do Kiev. Ông cáo buộc Ukraine đã hạn chế quyền của cộng đồng người Hungary tại nước này.

Ông Szijjártó cho biết Ukraine có thể cải thiện quan hệ nếu trả lại các quyền cho người dân tộc thiểu số Hungary, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Kiev.

Hiện, Ukraine chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố trên của Ngoại trưởng Hungary./.

