Tăng cường hợp tác nghiệp vụ giữa các cơ quan báo chí Việt Nam-Cuba

Báo Nhân Dân và Báo Granma - hai cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba - đã nhất trí tăng cường hợp tác nghiệp vụ, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, sự lãnh đạo của hai Đảng trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy biến động hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Granma Yoerky Sánchez Cuellar khẳng định một trong những tuyến tin quan trọng của báo là đăng tải những thông tin, bài viết về quan hệ Việt Nam-Cuba, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đất nước anh em.

Về phần mình, Trưởng Ban Khoa học-Môi trường Báo Nhân Dân Đinh Song Linh nhấn mạnh Báo Nhân Dân luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác chuyên môn với Granma; đồng thời đánh giá cao việc Báo Granma ra chuyên trang về Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 - 2/12/2025).

Phóng viên báo Granma và báo Nhân dân chụp ảnh chung. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Hai bên đã thảo luận và thống nhất các ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, gồm: ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiệp vụ, coi đây là một nền tảng pháp lý cho mối quan hệ hợp tác song phương; đẩy mạnh trao đổi nội dung thông tin, các bài viết để xuất bản trên các nền tảng của Báo Nhân Dân và Granma; hợp tác trong đào tạo phóng viên và biên tập viên về trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận hợp tác trong việc thiết lập trung tâm tư liệu số chung, lưu trữ các ấn phẩm, bài viết, những bức ảnh lịch sử về chặng đường hình thành và phát triển của mỗi nước, cũng như tư liệu báo chí quý giá về quan hệ song phương Việt Nam-Cuba.

Tổng Biên tập Yoerky Sánchez Cuellar đã giới thiệu với đoàn nhà báo của Báo Nhân Dân những bài báo, thước phim và ảnh quý về đất nước và con người Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến giành độc lập, đặc biệt là bộ ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và số báo lịch sử ra ngày 1/5/1975, đưa tin về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 16-21/10, đoàn nhà báo của Báo Nhân dân đã tham dự Hội báo quốc tế Granma-Rebelde lần thứ nhất được tổ chức tại thủ đô La Habana, Cuba.

Trong không gian trưng bày của Báo Granma và Báo Nhân Dân, nhiều ấn phẩm về lịch sử đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày. Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cũng trình chiếu phim ngắn về sự hình thành và phát triển của mình./.

