Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận nhiệm vụ mới

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy là công việc phức tạp, hệ trọng, nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ.

Để bảo đảm các mặt công tác Công an và phục vụ nhân dân diễn ra bình thường và đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, trong những ngày qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện tham mưu, triển khai các phương án, kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ mới cũng như sắp xếp, bố trí cán bộ, tiếp nhận, bàn giao tài liệu, phương tiện... có liên quan.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp các sở, ngành tại địa phương rà soát, thống nhất các nội dung; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao và tiếp nhận các nhiệm vụ trên.

Từ ngày 1/3, các nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý được chuyển giao cho Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức đi vào hoạt động.

Cụ thể, Công an tỉnh đã tiếp nhận 4 nhiệm vụ gồm: Tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; tiếp nhận nhiệm vụ về lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; tiếp nhận nhiệm vụ về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận nhiệm vụ về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Để việc tiếp nhận các nhiệm vụ mới bảo đảm tính thống nhất, khoa học, chặt chẽ, công khai, việc chuyển giao, tiếp nhận thực hiện minh bạch song phải bảo đảm tính liên tục, không để "đứt gãy" ảnh hưởng hoạt động chung. Với tinh thần hết sức khẩn trương và trách nhiệm, chỉ trong một thời gian ngắn, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với một số phòng chức năng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc chuyển giao, tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe từ Sở Giao thông Vận tải sang Công an tỉnh.

Công tác phối hợp, hỗ trợ chuyển giao như hồ sơ, tài liệu liên quan đến sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cũng được hai đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác chuyển giao. Công an tỉnh đã phối hợp Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, lý thuyết liên quan...

Đồng thời, đơn vị cũng cử cán bộ sang học tập kinh nghiệm tại Trung tâm hành chính cũng như các kỳ sát hạch của Sở Giao thông Vận tải tỉnh.

Đến nay, cán bộ, chiến sỹ được phân công cơ bản đã nắm chắc quy trình, quy định về công tác sát hạch và các thao tác trên hệ thống nắm vững các quy định, thao tác thực hiện việc cấp, đổi Giấy phép lái xe cho người dân trên phần mềm và công tác tiếp dân đã đảm bảo yêu cầu, qua đó không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ.

Thực hiện chủ trương chuyển giao chức năng cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh sang Công an tỉnh, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ chuẩn bị các điều kiện để bàn giao cơ sở điều trị nghiện ma túy như: Tiếp nhận cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở điều trị nghiện ma túy; rà soát, bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ; khảo sát, thống kê số lượng học viên đang điều trị; xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý...

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương; giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì tham mưu theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy... Đến nay, công tác công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện đã được sẵn sàng triển khai thực hiện.

Đối với nhiệm vụ Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, Công an tỉnh đã giao cho Phòng Hồ sơ chủ động tham mưu phối hợp Sở Tư pháp chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm quá trình chuyển giao kịp thời, không làm gián đoạn ảnh hưởng tới việc giải quyết yêu cầu của người dân; cử các cán bộ sang học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp, quy trình tiếp nhận, tra cứu, cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm hành chính công, phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp và đến nay đã đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu đề ra.

Về bảo đảm điều kiện tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng, theo kế hoạch đã được phê duyệt, Công an tỉnh đã khẩn trương tiếp nhận chức năng từ Sở Thông tin và Truyền thông. Công tác chuẩn bị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ này cũng đã được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh khẩn trương tham mưu, triển khai tiếp nhận, chuyển giao, tập hợp, thống kê đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về an toàn thông tin để tạo sự thuận lợi trong hoạt động triển khai, thực hiện.

Việc bàn giao, tiếp nhận sẽ tiếp tục được thực hiện, cập nhật bổ sung khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để bảo đảm tính đồng bộ, chính xác nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đầu tiên ngành Công an thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe Tối 1/3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên ngành Công an tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, các địa phương đã nhận được 391 hồ sơ.