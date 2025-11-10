Tây Ninh: Khẩn trương xử lý các vi phạm về đất đai, các dự án tồn đọng, kéo dài

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai và các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, cả hệ thống chính trị trong tỉnh cần nhận thức sâu sắc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu thực hiện; tiến hành kiên quyết, thường xuyên, liên tục, với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, chi bộ đảng. Trong đó, cần xác định việc phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài và phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu các cấp, ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các cấp, ngành cần tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đảm bảo phù hợp với tình hình và điều kiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt là khẩn trương rà soát, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy và có phương án bảo quản, sử dụng, khai thác phù hợp, không để hư hỏng, xuống cấp, bị lấn chiếm, thất thoát, lãng phí trong thời gian chờ xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao năng lực, hiệu quả của các cơ quan chức năng; triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy, xét xử, thi hành án.

Các đại biểu phát biểu tham luận về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; thời gian hoàn thành đến hết năm 2025 hoặc chậm nhất trước khi diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các đơn vị, địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát tài sản, thu nhập, hướng đến thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo phương thức giám sát, kiểm tra trên dữ liệu.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Theo Tỉnh ủy Tây Ninh, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thành nhiều chủ trương, quy định, giải pháp sát hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Qua đó, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có chuyển biến; đa số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thể hiện tính tiên phong, gương mẫu về đạo đức, lối sống, tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoạt động của các cơ quan ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Trong nhiệm kỳ, qua công tác thanh, kiểm tra, phát hiện, xử lý 12 vụ/24 người có dấu hiệu tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra xác minh; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật.

Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 78 vụ /179 bị can; truy tố 68 vụ/163 bị can, xét xử 62 vụ/168 bị cáo; việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng được quan tâm thực hiện với tổng tài sản thu hồi đạt 34 tỉ đồng/61 tỉ đồng thiệt hại./.

Cần Thơ: Khởi tố vụ án vi phạm về quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị An Bình Cần Thơ vừa khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm đất đai tại dự án Khu đô thị mới An Bình, liên quan đến quy trình và quyền lợi của người dân.