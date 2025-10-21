Thần dược tự nhiên có trong loại rau dân dã, dễ trồng ở vườn nhà

Rau lang là một loại rau dân dã, dễ trồng, thân thuộc với người dân Việt Nam, có giá thành rẻ, dễ chế biến thành nhiều món ngon.

Bên cạnh đó, loại rau quen thuộc này còn là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, được ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.

Thành phần dinh dưỡng trong rau lang

Rau lang là một bộ phận của cây khoai lang (tên gọi khoa học là Ipomoea batatas) gồm phần lá và phần ngọn, thuộc loại cây thân thảo dây leo.

Trong 100g rau lang có chứa:

Năng lượng: 22 kcal

Nước: 91,8 g

Protein: 2,6 g

Tinh bột: 2,8 g

Natri: 8,06−832,31 mg

Magie: 220,2−910,5 mg

Phốt pho: 131.1−2639.8 mg

Canxi: 229,7−1958,1 mg

Kali: 479,3−4280,6 mg

Vitamin B3: 0,856−1,498 mg

Vitamin B6: 0,12−0,329 mg

Vitamin B2: 0,248−0,254 mg

Vitamin B1: 0,053−0,128 mg

Vitamin C: 0,0627−0,081 mg

Ngoài ra, rau lang cũng chứa một lượng nhỏ đồng, kẽm, mangan, sắt, vitamin E, vitamin B5, biotin, β-caroten.

Bên cạnh đó nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng rau lang còn chứa hàm lượng polyphenol, flavonoid và carotenoids cao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống oxy hóa, chống ung thư, điều hòa miễn dịch và bảo vệ gan

Những tác dụng của rau lang với sức khỏe

Giàu chất chống ôxy hóa

Theo Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng (Bệnh viện K), các chất đặc tính chống ôxy hóa trong rau khoai lang là nhờ các dẫn xuất của axit caffeoylquinic, quercetin, anthocyanin… Nghiên cứu trên sử dụng 200g rau khoai lang tím cho vận động viên trong 1-2 tuần giúp giảm quá trình ôxy hóa lipid và DNA, tăng glutathione trong máu, cải thiện khả năng chống ôxy hóa trong huyết tương.

Rau lang giàu chất chống oxy hóa.

Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ lá khoai lang có tác dụng hỗ trợ phòng các loại tế bào ung thư ruột kết, vú, tiền liệt tuyến, đại trực tràng và ung thư phổi. Cơ chế là nhờ các polyphenol và anthocyanin điều chỉnh chu kì tế bào, cảm ứng gây chết tế bào, giảm tăng sinh thành mạch. IbACP là peptit 16 acid amin được tách chiết từ rau khoai lang cũng cho thấy có khả năng ức chế dòng ung thư tuyến tụy.

Hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch

Tại châu Phi và Indonesia, rau khoai lang còn được sử dụng làm bài thuốc truyền thống để điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Các hợp chất flavonoid và quercetin trong lá khoai lang làm giảm sự hấp thu acid béo trong ruột thông qua điều chỉnh các enzym khác nhau liên quan đến chuyển hóa lipid và sự biểu hiện của các yếu tố phiên mã liên quan đến tổng hợp chất béo trung tính và cholesterol.

Quercetin còn giảm hoạt động của lipase tuyến tụy, ức chế sự hấp thu cholesterol và triglycerid thông qua chất vận chuyển cholesterol và acid béo ở biểu mô.

Hỗ trợ cải thiện đường huyết ở người bệnh đái tháo đường

Đối với tình trạng đường huyết cao, các flavonoid trong lá khoai lang có thể thúc đẩy sự hấp thụ glucose ở mô ngoại vi và tăng cường bài tiết insulin, giảm tình trạng tự hủy của tế bào β tuyến tụy. Ngoài ra, quercetin kích hoạt tái tạo tế bào β trong tuyến tụy, gây tăng tiết insulin. Kết quả là, con đường tế bào liên quan đến bài tiết insulin sẽ được kích thích, làm giảm khả năng kháng insulin, giúp chống lại bệnh đái tháo đường.

Ngọn rau lang có chứa một chất gần giống insulin mà ở lá già không có chất này. Vì thế, người bệnh đái tháo đường có thể dùng ngọn rau lang để ăn như là một phương thuốc bảo vệ sức khỏe của mình.

Giúp đông máu và giảm đau bụng trong kỳ kinh

Có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp vitamin K cho cơ thể, trong đó rau khoai lang là nguồn cung cấp dồi dào. Vitamin K là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để giúp đông máu, từ đó giúp cơ thể hồi phục vết thương nhanh cũng như là giảm đau bụng kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt .

Giảm nguy cơ loãng xương

Đối với những người phụ nữ sau mãn kinh, do hàm lượng canxi trong xương mất cân bằng nên có thể gây ra các nguy cơ bị loãng xương. Việc bổ sung vitamin K có từ rau khoai lang sẽ giúp cân bằng lại lượng canxi trong xương. Ngoài ra, khi kết hợp vitamin D với vitamin K thì nó có thể giúp người bị gãy xương sẽ mau hồi phục.

Phòng bệnh táo bón

Không chỉ có củ khoai lang mới có công dụng chữa táo bón mà ăn rau khoai lang cũng có thể giúp chữa táo bón hiệu quả. Phần lá rau khoai lang có chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Ngoài ra, chất nhựa từ lá khoai lang cũng có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa chứng táo bón.

Chống viêm

Các thành phần trong rau lang như cyanidin và quercetin, đã được quan sát cho thấy tác dụng chống viêm thông qua việc giảm protein kinase - một loại enzyme đóng vai trò quan trọng trong quá trình truyền tín hiệu và điều chỉnh nhiều hoạt động tế bào, bao gồm phản ứng viêm.

Hơn nữa, chiết xuất rau lang tím làm giảm phản ứng viêm thần kinh bằng cách ức chế sản xuất các chất trung gian gây viêm, chẳng hạn như nitric oxit synthase cảm ứng (iNOS), cyclooxygenase 2 (COX-2), oxit nitric (NO) và TNF-α. Khả năng chống viêm thần kinh của rau lang được coi là có liên quan đến đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của nó.

Thanh nhiệt, giải độc

Rau lang có thể hỗ trợ thanh nhiệt.

Vào những ngày nắng nóng hoặc khi cơ thể đang bị nhiệt, việc thêm rau lang vào bữa ăn là lựa chọn tốt vì rau lang có tính thanh nhiệt, giúp làm mát cơ thể.

Giảm cân

Hiện nay, béo phì đã trở thành vấn đề phổ biến ở tất cả các nhóm tuổi và giới tính, kèm theo nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến đường huyết và tim mạch.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, hãy thử ăn rau lang trước bữa ăn. Rau lang có thể giúp làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu và giảm cơn thèm tinh bột. Dần dần, cơ thể của bạn sẽ được cân bằng và cân nặng sẽ được cải thiện hiệu quả hơn./.

Có nên ăn khoai lang thay thế cơm để giảm cân không? Dù khoai lang mang lại nhiều lợi ích, việc thay thế hoàn toàn cơm bằng khoai lang trong chế độ ăn để giảm cân có thể khiến cơ thể gặp một số vấn đề.