The Black Falcon - Kiệt tác hiếm có trong ngành chế tác kim cương

Giới kim hoàn quốc tế đang hướng sự chú ý về thành phố Antwerp của Bỉ “thủ phủ kim cương” của thế giới - sau khi Trung tâm Kim cương Thế giới Antwerp (AWDC) xác nhận doanh nhân người bản địa Peter Herbosch hiện đang sở hữu viên kim cương chế tác lớn nhất thế giới, mang tên “The Black Falcon” (Chim ưng đen).



Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin từ AWDC cho biết, viên kim cương này có nguồn gốc từ Guinea, được phát hiện vào năm 2008 với trọng lượng ban đầu lên tới 887,22 carat. Sau quá trình cắt gọt công phu, viên đá hoàn thiện có trọng lượng 612,34 carat, trở thành kiệt tác hiếm có trong ngành chế tác kim cương toàn cầu.



Khác với những viên kim cương trắng truyền thống, “The Black Falcon” là kim cương đen, loại đá quý nổi tiếng vì độ cứng và cấu trúc đặc biệt, khiến quá trình cắt gọt trở nên vô cùng phức tạp.

Để đạt được hình dạng cuối cùng - đầu chim ưng, biểu tượng của sức mạnh và sự chính xác - nhà chế tác Peter Herbosch đã phải mất tới bảy năm lao động liên tục, kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại, độ tinh vi và nghệ thuật tạo hình thủ công.



Giới chuyên môn đánh giá, việc hoàn thiện viên « The Black Falcon » không chỉ là một thành tựu kỹ thuật vượt bậc mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và tay nghề truyền thống của thợ kim hoàn Antwerp, nơi được mệnh danh là “trái tim của ngành kim cương thế giới” khi là nơi xử lý tới khoảng 80% lượng kim cương thô và một nửa số kim cương đã đánh bóng trên thị trường quốc tế./.

