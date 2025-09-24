Thêm trường học mới, Hà Nội từng bước giảm áp lực sĩ số học sinh

Hà Nội đưa thêm trường học mới vào sử dụng, chấm dứt tình trạng học luân phiên tại Hoàng Liệt, giảm tải sĩ số, từng bước giải quyết bài toán thiếu trường lớp ở các khu đô thị.

Việc đưa thêm các trường học mới vào sử dụng đã góp phần chấm dứt tình trạng học luân phiên tại nhiều khu vực có tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh.

Trước đây, tình trạng quá tải khiến học sinh phải học lệch ca, thậm chí phụ huynh từng phải bốc thăm để giành suất học mầm non công lập. Thực tế này cho thấy áp lực trường lớp tại Thủ đô luôn ở mức cao, nhất là ở các khu đô thị mới.

Việc mở rộng mạng lưới trường học không chỉ giảm tải sĩ số, đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh mà còn là giải pháp căn cơ để từng bước giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu lớp.

Riêng trong năm học này, Hà Nội đã đưa vào sử dụng 43 trường học mới, khẳng định quyết tâm lớn của thành phố trong việc đầu tư cho giáo dục./.