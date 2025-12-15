Giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Tối 14/12, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2025."

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và 32 tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tinh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những cách làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đã tạo nên sức lan tỏa rộng lớn trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Đối với Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là trách nhiệm, là động lực để xây dựng tỉnh ngày càng vững mạnh như mong muốn của Người.

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có hơn 2.500 tập thể và hơn 3.500 cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo Bác trong tỉnh được tuyên dương.

Nhiều mô hình, điển hình trở thành mẫu mực cho việc học tập và làm theo Bác như mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ;'' “Người mẹ biên phòng của trẻ em Đan Lai;'' “Khởi nghiệp sáng tạo từ trồng và chế biến dược liệu”…

Chương trình hôm nay là dịp để Nghệ An học hỏi thêm kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, đột phá, mô hình thiết thực, hiệu quả để đưa việc học tập và làm theo Bác đạt được kết quả tốt hơn.

Chương trình giao lưu mang chủ đề "Tự cường - Nền móng của thịnh vượng.'' Các đại biểu đã được giới thiệu chuỗi chương trình giao lưu cấp khu vực và toàn quốc năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, chỉ đạo, phối hợp tổ chức.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải nêu rõ, suốt chặng đường dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn phát huy cao độ ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, tinh thần bất khuất và lòng tự tôn dân tộc. Đây là những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người, của cộng đồng vì chứa đựng trong đó lòng tự trọng, ý chí vươn lên và khát vọng vì ngày mai tươi sáng.

Chương trình giao lưu đã chứng kiến, ghi nhận những câu chuyện hết sức cảm động, đầy ấn tượng về ý chí kiên cường, nỗ lực, tự lực, tự cường của các điển hình, góp phần xây dựng đất nước. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới đầy khát vọng để hướng tới dầu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Do đó, mỗi cá nhân, tập thể cần quyết tâm đẩy mạnh và lan rộng phong trào học tập và làm theo Bác với cơ chế phương pháp mới; chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, có nhiều sáng tạo và đột phá mới, tạo ra nhiều kết quả thực chất, lấy hạnh phúc, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thức đo cao nhất. Việc học tập và làm theo Bác sẽ chuyển sang thực hành, nêu gương và tự soi, tự, trở thành ý thức tự thân, lối sống tự giác thường xuyên của cán bộ đảng viên...

Dịp này, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho 32 điển hình là cá nhân và tập thể, mô hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa báo công, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An./.

