Thị trường quà tặng hút hàng trước Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội có thể đón hàng triệu lượt khách từ khắp các tỉnh, thành phố và bạn bè quốc tế.

Sự kiện trọng đại này không chỉ là dịp để du khách trong và ngoài nước tham quan các công trình lịch sử, văn hóa mà còn là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu mua sắm quà tặng lưu niệm.

Dạo quanh thị trường quà tặng lưu niệm Thủ đô đã ghi nhận sự sôi động hiếm có, phản ánh không khí hân hoan, hứng khởi trước ngày lễ lớn của dân tộc.

Các tuyến phố chuyên kinh doanh quà tặng như Hàng Gai, Hàng Khay, Đồng Xuân, Lương Văn Can, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, hay khu vực Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám… những ngày này đều đông vui, nhộn nhịp.

Chủ các cửa hàng cho biết lượng khách đặt mua các sản phẩm mang đậm dấu ấn Hà Nội tăng gấp 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu tăng mạnh

Chị Hà Thu Hương, chủ cửa hàng lưu niệm trên phố Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hồ hởi: “Năm nay khác hẳn. Ngay từ những ngày đầu tháng 7, khách trong nước và nhiều doanh nghiệp đã đặt hàng số lượng lớn các sản phẩm in hình Quốc kỳ, logo 80 năm, hình ảnh Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu… để làm quà tặng đối tác và lưu giữ kỷ niệm. Chúng tôi đang phải tăng ca sản xuất để kịp giao hàng.”

Một điểm nổi bật của thị trường quà tặng năm nay là sự đa dạng và sáng tạo trong mẫu mã để đáp ứng nhu cầu. Các sản phẩm không chỉ dừng ở những chiếc móc khóa, bưu thiếp, áo phông in hình Hà Nội như trước mà còn có nhiều thiết kế mới, kết hợp chất liệu truyền thống với công nghệ hiện đại.

Bên cạnh đó, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng khá "hút" khách. Dịp này, làng nghề gốm Bát Tràng tung ra nhiều bộ sưu tập gốm in logo “80 năm Quốc khánh”, hoa văn cờ đỏ sao vàng, hay hình ảnh Tháp Rùa Hà Nội.

Các sản phẩm gốm sứ cao cấp được nhiều cơ quan, tổ chức lựa chọn làm quà tặng chính thức. Các sản phẩm như sơn mài, khảm trai cũng được các làng nghề ở Hạ Thái, xã Duyên Thái, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội… đưa ra với dòng sản phẩm khay, hộp, tranh nhỏ gọn, tiện mang đi xa, kết hợp họa tiết truyền thống với biểu tượng của Thủ đô.

Tiếp đó phải kể đến những sản phẩm quà lưu niệm hiện đại: Nhiều startup (khởi nghiệp) trẻ cho ra đời các sản phẩm công nghệ như mô hình 3D Hà Nội thu nhỏ, đèn led in hình di tích, bộ tranh ghép từ nam châm in phong cảnh Hồ Gươm, cầu Long Biên, Nhà hát Lớn…

Ngoài ra, các sản phẩm thời trang, phụ kiện như áo phông, khăn choàng, túi vải canvas in biểu tượng Đại lễ, cùng các thông điệp như “Hà Nội - Trái tim Việt Nam” cũng bán chạy với mức giá hợp lý.

Anh Đỗ Quang Phúc, một nhà thiết kế trẻ trên phố Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, đánh giá: “Người mua hiện nay không chỉ cần một món đồ lưu niệm để trưng bày, mà còn muốn những sản phẩm có tính ứng dụng cao, vừa đẹp vừa tiện ích. Vì vậy, chúng tôi chú trọng đến tính sáng tạo, phù hợp với xu hướng quà tặng xanh, thân thiện với môi trường.”

Du khách có thể lựa chọn món quà mình thích với nhiều mẫu mã. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Sức nóng từ biểu tượng 80 năm

Điểm nhấn rõ nhất trong mùa quà tặng năm nay chính là biểu tượng 80 năm Quốc khánh. Hình ảnh logo chính thức, lá cờ đỏ sao vàng, hình Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình… xuất hiện nhiều trên các sản phẩm.

Từ những chiếc huy hiệu nhỏ, cờ cầm tay, cho đến các sản phẩm cao cấp như tranh gỗ khắc laser, đồng hồ treo tường in logo, tất cả đều mang ý nghĩa thiêng liêng, khơi gợi lòng tự hào dân tộc.

Một số doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội, tung ra các bộ quà tặng “phiên bản giới hạn” (limited edition), được đóng hộp sang trọng, có chứng nhận lưu niệm của Đại lễ.

Những sản phẩm này không chỉ là món quà, mà còn trở thành đồ sưu tầm giá trị với người yêu Hà Nội, yêu lịch sử dân tộc.

Không chỉ khách nội địa, du khách quốc tế cũng quan tâm đến thị trường quà lưu niệm Hà Nội. Các cửa hàng quanh Hồ Gươm cho biết, du khách thường ưa chuộng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là gốm sứ, tranh dân gian và các sản phẩm dệt may truyền thống.

Bà Nguyễn Ngọc Minh Tâm, 52 tuổi, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng khi thấy nhiều sản phẩm lưu niệm kết hợp yếu tố hiện đại với hình ảnh di tích lịch sử. Tôi đã mua vài món để tặng bạn bè, trong đó có chiếc khăn in hình ngôi sao vàng và dòng chữ kỷ niệm 80 năm.”

Trong khi đó, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong nước cũng tranh thủ dịp này đặt quà tặng số lượng lớn cho cán bộ, đối tác. Nhu cầu tiêu thụ tăng cao khiến các đơn vị sản xuất hàng lưu niệm phải làm việc tăng ca, huy động hết công suất... mới đủ hàng hóa cung cấp ra thị trường.

Tuy nhiên, cùng với sức nóng của thị trường, tình trạng hàng kém chất lượng, hàng giả cũng xuất hiện. Tại một số điểm du lịch, các mặt hàng lưu niệm giá rẻ, nhập khẩu trôi nổi, gắn mác “Hà Nội” hay “Made in Vietnam” bị bày bán tràn lan.

Để ngăn chặn tình trạng này, đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội khẳng định: “Chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, nhất là khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn… để ngăn chặn tình trạng trà trộn hàng kém chất lượng. Người tiêu dùng nên lựa chọn các cửa hàng uy tín, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.”

Cơ hội quảng bá văn hóa Việt

Bên cạnh lợi ích kinh tế, thị trường quà tặng lưu niệm dịp Đại lễ còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô và văn hóa Việt Nam. Các làng nghề truyền thống có dịp khẳng định vị thế, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động.

Theo các chuyên gia nhận định, quà tặng lưu niệm không chỉ mang giá trị thương mại mà còn là cầu nối văn hóa. Nếu được đầu tư bài bản, những sản phẩm này có thể trở thành kênh truyền thông mềm, lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Để phát triển lâu dài, các chuyên gia cũng cho rằng thành phố Hà Nội cần có chiến lược xây dựng thương hiệu quà tặng lưu niệm gắn với các di tích, danh thắng và sự kiện lớn. Việc ứng dụng công nghệ số trong thiết kế, quảng bá, bán hàng cũng rất cần thiết.

Anh Trần Duy Anh, một chủ cửa hàng trên phố Lương Văn Can, cho biết: “Chúng tôi đã mở gian hàng trực tuyến, kết hợp bán trên các sàn thương mại điện tử. Khách ở xa vẫn có thể đặt quà lưu niệm mang dấu ấn Đại lễ mà không cần tới trực tiếp.”

Thị trường quà tặng lưu niệm tại Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sự đa dạng sản phẩm, sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, cùng tinh thần tự hào dân tộc lan tỏa trong từng món quà, đã tạo nên diện mạo mới cho ngành hàng này.

Trong bối cảnh Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, mỗi món quà không chỉ đơn thuần là vật lưu giữ kỷ niệm mà còn là biểu tượng của tình yêu Hà Nội, tình yêu Tổ quốc.

Khi hàng triệu người đổ về Thủ đô, thị trường lưu niệm không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần khắc sâu dấu ấn của Hà Nội trong lòng bè bạn, du khách gần xa./.

