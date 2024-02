Thời tiết đảm bảo đủ điều kiện để máy bay cất, hạ cánh tại Sân bay Nội Bài

Các chuyến bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã có thể cất, hạ cánh sau khi thời tiết đảm bảo đủ điều kiện cho phép khai thác bay an toàn.

Máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết đến 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay (2/2) thời tiết đã đảm bảo điều kiện cất cánh đối với các chuyến bay khởi hành từ Sân bay Nội Bài.

“Các chuyến bay hạ cánh tại Sân bay Nội Bài sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn CAT II (có các thiết bị hỗ trợ hạ cánh), đảm bảo an toàn hoạt động bay,” lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho hay.

Trước đó, từ khoảng 2 giờ 15 đến trước 9 giờ sáng nay, do thời tiết sương mù dày và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn của phi công, không đảm bảo tiếp thu máy bay, nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng. Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã kích hoạt phương thức điều hành bay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Để đảm bảo an toàn, một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác hoặc hoãn chuyến, bay vòng chờ thời tiết tiếp thu...

Theo thống kê sơ bộ có khoảng 37 chuyến bay không thể hạ cánh tại Cảng Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài Nội Bài, trong đó 12 chuyến bay đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận. Cũng trong khung thời gian này, để đảm bảo an toàn bay, có 54 chuyến bay dự kiến khởi hành từ Nội Bài phải lùi thời gian cất cánh để chờ thời tiết tốt hơn.

Hàng chục chuyến bay không thể cất và hạ cánh tại Nội Bài do sương mù dày đặc Do sương mù dày đặc tại miền Bắc, hàng loạt chuyến bay không thể cất, hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài nên máy bay buộc phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh và phải điều chỉnh lịch bay.

Hiện tượng sương mù dày đặc thường xuất hiện tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nước ta vào khoảng tháng Hai, tháng Ba. Các đơn vị trong ngành hàng không luôn sẵn sàng các phương án ứng phó trong điều kiện tầm nhìn hạn chế để đảm bảo điều hành hoạt động bay an toàn.

“Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài rất mong hành khách thông cảm và tuân thủ sự hướng dẫn điều hành của các lực lượng nhân viên hàng không để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn chuyến bay cho hành khách,” lãnh đạo sân bay này nhấn mạnh.

Do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), để đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này trong rạng sáng và sáng ngày 2/2.