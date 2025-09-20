Thời tiết đêm 20/9: Từ Quảng Trị đến Gia Lai tiếp tục có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 20/9, khu vực từ Quảng Trị-Gia Lai có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 70 mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ 13-15 giờ ngày 20/9, khu vực các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Hồ Thác Chuối 60,6mm; Hướng Hiệp 50mm (Quảng Trị); Bình Điền 41mm; Hồ Hòa Mỹ 36mm (Huế); La Dêê 96,8mm; Trà Vân 46,8mm (Đà Nẵng)...

Khu vực các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm, riêng khu vực phía nam của Đà Nẵng có lượng mưa từ 40-60mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Bố Trạch, Phong Nha, Thượng Trạch; Cam Lộ, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Trường Sơn (Quảng Trị); Bình Điền, phường Hương Trà, phường Phong Thái; A Lưới 3, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, phường Phong Điền, phường Phú Bài (Huế); La Dêê; Nam Giang; Bến Giằng, Đắc Pring, Khâm Đức, La Êê, Quế Phước, Tam Mỹ, Trà Đốc, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Vân (Đà Nẵng).

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 20 ngày 21/9

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động từ 24-27 độ C về đêm và sáng, ban ngày từ 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Chiều tối và đêm cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 24-27 độ C vào ban đêm, cao nhất từ 30-33 độ C ban ngày.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mây, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

