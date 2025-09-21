Thời tiết ngày 21/9: Bắc Bộ có mưa to cục bộ từ chiều tối 21/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối 21/9, khu vực từ Nam Quảng Trị-Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đêm 21/9, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 70 mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Bên cạnh đó tại Cao Bằng, từ 2-4 giờ ngày 21/9, tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to như Cao Bằng-Thủy Điện Na Loa 61,8mm; Đại Sơn 52mm...

Dự báo khu vực tỉnh Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm. Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Cao Bằng, đặc biệt tại các xã/phường: Bế Văn Đàn, Độc Lập, Đức Long, Kim Đồng, Minh Khai, Phục Hòa, Quang Long, Thạch An, Vinh Quý.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Mưa dông, gió giật mạnh trên biển

Dự báo ngày và đêm 21/9, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi-Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Về cơn bão Ragasa, hồi 1 giờ ngày 21/9, tâm bão Ragasa ở khoảng 17,7 độ vĩ Bắc; 127,8 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 600km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Đến 1 giờ ngày 22/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 km/h, có khả năng mạnh thêm, cách đảo Luzon khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió cấp 14–15, giật trên cấp 17.

Đến 1 giờ ngày 23/9, bão tiếp tục đi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông).

Đến 1 giờ ngày 24/9, bão đi hướng Tây Tây Bắc 20-25 km/h, vào Biển Đông, ở vị trí cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió cấp 16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (khu vực Bắc Biển Đông).

Trên biển, từ chiều 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ đêm 22/9, gió tăng cấp 1013; vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4-8m, gần tâm bão trên 10m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ban ngày trời nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ban ngày nắng, riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Trời có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động từ 24-27 độ C vào ban đêm và từ 31-34 độ C vào ban ngày.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mây, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

- Nhiệt độ dao động từ 25-27 độ C vào ban đêm và từ 33-35 độ C vào ban ngày.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động từ 24-26 độ C vào ban đêm và từ 32-34 độ C vào ban ngày./.

