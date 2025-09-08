Thời tiết ngày 8/9: Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi bão số 7 vẫn duy trì gió giật mạnh, sóng lớn trên biển thì tại đất liền, mưa lớn và khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá... vẫn tiếp tục diễn ra.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 8/9, bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ, ngày 9/9, bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Sức gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh," Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định chiều và đêm 8/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 7/9 và sáng sớm 8/9, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7//9 đến 3 giờ ngày 8/9 có nơi trên 50mm như trạm Hồ Ia Glai (Gia Lai) 59,4mm, trạm Ia Me (Gia Lai) 58mm,...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/9

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ

- Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

