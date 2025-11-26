Thông cáo báo chí số 29 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 26/11/2025, ngày làm việc thứ 29, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng:

Nội dung 1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 4 dự thảo: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Luật Dẫn độ: có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72 % tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 426 đại biểu tán thành (bằng 89,87 % tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42 % tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42 % tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù: có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72 % tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51 % tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21 % tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Tương trợ tư pháp về dân sự: có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72 % tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51 % tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21 % tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Tương trợ tư pháp về hình sự: có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08 % tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 426 đại biểu tán thành (bằng 89,87 % tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21 % tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; mục tiêu của dự trữ quốc gia; chính sách của Nhà nước về dự trữ quốc gia; các hành vi bị cấm; nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia; ngân sách nhà nước chi dự trữ quốc gia; nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực dự trữ quốc gia; danh mục hàng dự trữ quốc gia; mua, bán hàng dự trữ quốc gia; kho dự trữ quốc gia; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nhận hợp đồng thuê bảo quản; quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia; chính sách nhà nước về dự trữ chiến lược; dự trữ chiến lược trong điều tiết thị trường;…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về 2 nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Tại phiên thảo luận có 13 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau:

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế, các ý kiến tập trung thảo luận về: thẩm quyền đề xuất đàm phán điều ước quốc tế; chuẩn bị đàm phán điều ước quốc tế; thẩm quyền đề xuất ký điều ước quốc tế; trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong việc kiểm tra điều ước quốc tế; hồ sơ đề nghị thẩm định điều ước quốc tế; sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế; đàm phán, ký điều ước quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn; gia hạn điều ước quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn...

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, các ý kiến tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; công tác đối ngoại biên giới; chế độ, chính sách đối với người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế không thường xuyên; mua bất động sản tại nước ngoài của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; các dự án đầu tư xây dựng tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; thí điểm áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật được công bố; xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án hợp tác với các đối tác nước ngoài có tính chất trọng điểm, chiến lược; văn phòng đại diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở nước ngoài; tham gia các cơ chế hợp tác, diễn đàn, mạng lưới của các thành phố, đô thị lớn của chính quyền địa phương; công tác đối ngoại biên giới; quỹ Xúc tiến xuất khẩu ngành hàng; sử dụng thuế phòng vệ thương mại hỗ trợ doanh nghiệp; nguyên tắc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Năm, ngày 27/11/2025, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án luật: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật tiết kiệm, chống lãng phí.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật trí tuệ nhân tạo./.

