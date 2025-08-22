Thống đốc: Thời báo Ngân hàng là kênh truyền dẫn hiệu quả chính sách tiền tệ

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng tổ chức sự kiện kỷ niệm Thời báo Ngân hàng - Hành trình xây dựng và phát triển với chủ đề “Chúng tôi là AI.” Sự kiện không chỉ đánh dấu một chặng đường phát triển đầy tự hào, mà còn mở ra bước ngoặt mới trong hành trình trở thành kênh truyền thông chính sách trọng yếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, báo chí ngành ngân hàng không ngừng phát triển về quy mô, về chất lượng, về phương thức hoạt động và đã có nhiều đóng góp thiết thực. Báo chí đã đồng hành cùng những bước phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng và của đất nước nói chung.

Thống đốc yêu cầu Thời báo Ngân hàng cần phải mang bản sắc mới vừa nhanh nhạy vừa gần gũi với đời sống kinh tế, xã hội, vừa vững vàng trong học thuật, vừa truyền cảm hứng, vừa lan tỏa tri thức và bắt kịp với những xu hướng mới của thời đại.

Thống đốc cũng yêu cầu Thời báo Ngân hàng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nắm bắt xu hướng truyền thông hiện đại và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để đưa thông tin đến với độc giả nhanh hơn, đa dạng hơn, sinh động hơn và góp phần là kênh truyền dẫn hiệu quả của chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng.

“Ban thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng và yêu cầu Thời báo Ngân hàng cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tính Đảng, tính nhân văn trung thành với đường lối của Đảng, Nhà nước, phản ánh chân thực sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng,” Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Thời báo Ngân hàng vinh dự được Thống đốc NHNN tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông chủ trương, chính sách, các Nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước. (Ảnh: Vietnam+)

Nhân dịp này, Thời báo Ngân hàng cho ra mắt ấn phẩm tiếng Anh “Banking Insights” mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế.

Ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Thời báo Ngân hàng cần tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, bám sát diễn biến chính sách và thị trường để phản ánh kịp thời, định hướng dư luận, lan tỏa niềm tin; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới tư duy làm báo, mở rộng nền tảng truyền thông và xây dựng đội ngũ phóng viên am hiểu ngành, sắc bén, hiện đại; mở rộng hợp tác quốc tế, lan tỏa hình ảnh một ngành Ngân hàng Việt Nam hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững.

Với thành tựu trong suốt 70 năm qua, bà Lê Thị Thúy Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng cho biết mỗi ấn phẩm của Thời báo Ngân hàng đều là kết tinh của trí tuệ, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ lãnh đạo/phóng viên/biên tập viên qua các thời kỳ.

Bà Lê Thị Thúy Sen nhấn mạnh, với phương châm kim chỉ nam: “Thông tin nhanh - chính xác - giá trị,” Thời báo Ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục là nguồn thông tin đáng tin cậy, là diễn đàn uy tín, góp phần chung tay cùng ngành ngân hàng kiến tạo một nền kinh tế vững mạnh và một xã hội phát triển phồn vinh./.

Cần sớm nhân rộng mô hình “Học viện AI Việt Nam” trên toàn quốc Thời gian tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết chuyên biệt về giáo dục, trong đó dự kiến sẽ phổ cập đào tạo AI từ cấp Tiểu học; Chính phủ cũng đang xây dựng trình Quốc hội đạo Luật riêng về AI.