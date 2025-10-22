Thủ tướng chỉ đạo hoãn các cuộc họp không cấp bách để ứng phó bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Công điện gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Bão số 12 đang tiếp tục di chuyển về ven biển và đất liền nước ta. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Tối nay và ngày mai bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, kết hợp với một số hình thế thời tiết khác, từ đêm nay (22/10) đến ngày 27/10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to trên 800mm. Mưa lớn, thủy triều, nước dâng cao, nguy cơ cao xảy ra ngập úng nghiêm trọng ở các đô thị và vùng trũng thấp, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Chủ động phòng chống ngập lụt đô thị và hạ du

Tiếp theo Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025, để chủ động phòng, tránh, ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 22/10/2025.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chỉ đạo: Tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo của chính quyền và ứng phó của nhân dân; Tiếp tục rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân di chuyển hoặc triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra tình hình ảnh hưởng cơn bão số 12. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, cô lập chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đề phòng tình huống mưa lớn, sạt lở gây chia cắt, cô lập nhiều ngày; đồng thời cần chủ động có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản để người dân yên tâm sơ tán.

Chủ động vận hành tiêu nước đệm, khơi thông hệ thống thoát nước, phòng chống ngập lụt đô thị; vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi sẵn sàng dành dung tích cho phòng, chống lũ, giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du. Triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập khi mưa lớn, sạt lở, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo "phương châm bốn tại chỗ."

Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, sẵn sàng sơ tán dân cư

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo điều tiết hoạt động của các phương tiện qua vùng bị tác động bởi mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Lực lượng chức năng xã Vạn Tường cùng người dân địa phương di dời các phương tiện lên bờ kè ứng phó với bão số 12. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông - Bão số 12 giảm cấp Dự báo, đến 16 giờ ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 20-25km/h.