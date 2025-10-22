Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông - Bão số 12 giảm cấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) có một áp thấp nhiệt đới. Cùng với đó, bão số 12 đã giảm cấp.

Cụ thể, hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo, đến 16 giờ ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 20-25km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 16 giờ ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông với sức gió cấp 6, giật cấp 8, cường độ suy yếu dần, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đối với bão số 12, hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách Thành phố Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 23/10, bão cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm), đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.Tiếp đó, đến 16 giờ ngày 23/10, bão trên khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm); đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Tp. Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Cảnh báo: Ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới thành phố Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ./.

Dừng chạy hai đôi tàu hỏa Huế-Đà Nẵng trong ngày 23-24/10 do bão số 12 Để ứng phó với bão số 12, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các Công ty cổ phần Đường sắt, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt đang thực hiện nghiêm công điện của Cục Đường sắt Việt Nam.