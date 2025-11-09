Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần nâng cao hiệu quả 'tứ sơn'

Nhân dịp dự Lễ khởi công đồng loạt xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, ngày 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đã làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới và xử lý kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,19% - thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, 10 tháng tăng 15,55%; nông nghiệp duy trì phát triển ổn định, gia tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích, đạt mức 127 triệu đồng/ha/năm, tăng 2 triệu so năm 2024.

Thương mại, dịch vụ đạt kết quả cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15,1%, so với mức tăng cả nước là 9,3%; xuất khẩu tăng 18,3%, so với mức tăng cả nước là 16,2%; tổng thu du lịch tăng 33,7%.

Thu ngân sách nhà nước thuộc nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ 66,7% kế hoạch - tỷ lệ cả nước là 54,4%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp tăng 27,5%. Phát triển doanh nghiệp tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,9% so cùng kỳ.

Tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, ứng dụng AI, phát triển tài sản trí tuệ…Thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai và các chính sách xã hội, hỗ trợ người nghèo.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đầy đủ các quy định, kết luận, chỉ đạo, định hướng của Trung ương; đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Trung ương giao bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau 4 tháng vận hành, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các xã, phường bảo đảm thông suốt, liên tục, không gián đoạn, sát dân, gần dân, phục vụ nhân dân, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt tỷ lệ 91,67%.

Kết luận buổi làm việc, nhắc lại các ý kiến Thủ tướng đã chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vừa mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua trên các lĩnh vực, trong đó vấn đề triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trung ương giao; nhấn mạnh việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Thanh Hóa bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, phục vụ tốt nhân dân.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ Thanh Hóa còn một số hạn chế cần khắc phục như: tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần làm tốt hơn nữa; chất lượng nguồn nhân lực tại cơ sở còn đang hạn chế.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ Thanh Hóa có nguồn lực rất lớn, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là nguồn lực con người - vừa là trung tâm, vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển. Trong khi đó, điều kiện thiên nhiên thuận lợi, trên trục giao thông quan trọng, với tất cả các loại hình giao thông, vì vậy, Thanh Hóa cần khai thác điều kiện địa chiến lược, khai thác lợi thế của rừng, biển, sông, núi để phát triển kinh tế.

Về công tác quản trị, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất; coi trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, truyền thống lịch sử hào hùng, coi đây là sức mạnh nội sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh phải đổi mới tư duy, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phải hết sức trong sạch; tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; các tập đoàn Viettel, VNPT… tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong chuyển đổi số.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Thanh Hóa cần nâng cao hiệu quả “tứ sơn” gồm Lam Sơn, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, trong đó Lam Sơn có tiềm năng lớn phải phát triển đô thị sân bay. Bên cạnh đó, tỉnh hoàn thành các kết nối về giao thông, viễn thông, giáo dục…, phát triển doanh nghiệp, tạo cơ hội, điều kiện cho doanh nghiệp làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thanh Hóa phải tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính không cần thiết; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới, nhất là cấp xã để phục vụ nhân dân tốt hơn. Tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả hơn, với việc tiếp tục hoàn thiện chức năng, xây dựng vị trí việc làm, từ đó mới bố trí cán bộ, thực hiện các chính sách cán bộ.

Đặc biệt là tỉnh đất rộng, người đông, Thanh Hóa phải phải chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tập trung xây dựng các trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền; huy động lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia hỗ trợ việc xây dựng các trường; tỉnh phải tăng thu, tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư các chương trình này; đồng thời huy động sự chung tay của toàn xã hội, với tinh thần “Ai có công giúp công, ai có của giúp của; ai có gì giúp nấy; ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”.

Về một số kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao cho Thanh Hóa việc nạo vét cảng Nghi Sơn; xây dựng giai đoạn 2 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, giao PetroVietnam thảo luận với tỉnh; giao PetroVietnam thảo luận với doanh nghiệp nước ngoài để đầu tư các kho xăng dầu./.