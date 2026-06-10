Thúc đẩy hợp tác nghị viện vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát triển

Sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp Tổng Thư ký Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Chem Widhya nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những đóng góp và chia sẻ của Tổng Thư ký AIPA tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Sự tham gia tích cực của Ban Thư ký AIPA tại Diễn đàn tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của AIPA trong cấu trúc hợp tác ASEAN, góp phần tăng cường kết nối giữa kênh nghị viện và các tiến trình hợp tác chính thức của ASEAN.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, vai trò của Ban Thư ký AIPA ngày càng quan trọng trong việc bảo đảm tính liên tục, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả triển khai các sáng kiến hợp tác nghị viện của khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng vai trò của AIPA và xác định đây là một trụ cột quan trọng của ngoại giao nghị viện, là cơ chế hợp tác thiết thực để các nghị viện thành viên đồng hành cùng tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Quốc hội Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới hoạt động lập pháp, nâng cao chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện.

Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam quan tâm xây dựng nghị viện số, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghị viện, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức giữa các cơ quan lập pháp trong khu vực. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Ban Thư ký AIPA và các nghị viện thành viên trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của AIPA, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp vào việc nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động và vị thế của AIPA trong tiến trình hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045.

Để phát huy hơn nữa vai trò của AIPA trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký và Ban Thư ký AIPA tiếp tục phát huy vai trò điều phối, tăng cường phối hợp với các nghị viện thành viên và Philippines, Chủ tịch AIPA 2026, nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động trong năm, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đồng AIPA-47 và các hội nghị liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho nghị sỹ và đội ngũ cán bộ nghị viện thành viên, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các cam kết khu vực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển bền vững; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thư ký, cơ quan tham mưu, giúp việc của các nghị viện thành viên.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng AIPA sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói nghị viện thống nhất của ASEAN, là cầu nối hiệu quả giữa người dân với các tiến trình hợp tác khu vực, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã dành thời gian tiếp Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya đánh giá cao cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam cũng như những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước.

Tổng Thư ký AIPA bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ông cho biết tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, nhiều diễn giả đã dẫn lại những nội dung trong bài phát biểu này, coi đây là những định hướng có ý nghĩa đối với việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, thúc đẩy thịnh vượng và nâng cao đời sống của người dân.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghị viện trong việc duy trì hòa bình, Tổng Thư ký AIPA cho rằng các cơ quan lập pháp cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực thi pháp luật, trong đó có các quy định và cam kết của luật pháp quốc tế./.

AIPA-46 đưa đối thoại thành hành động vì ASEAN thịnh vượng Đại hội đồng AIPA-46 đã xem xét và thông qua tổng cộng 42 nghị quyết, lập kỷ lục về số lượng nghị quyết được thông qua tại một kỳ Đại hội đồng từ trước tới nay.