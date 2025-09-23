Thụy Sĩ: Người dân sẽ được nhận 1.800 USD nếu từ bỏ sử dụng xe ôtô

Từ ngày 22/9, bất cứ ai từ bỏ sử dụng xe ôtô đều có thể đổi lấy phần thưởng ở bang Basel của Thụy Sĩ.

Thông báo của Cơ quan Xây dựng và Vận tải bang Basel cho biết hoạt động này nhằm phát động chiến dịch “giải thưởng bảo vệ môi trường cho những ai dừng sử dụng xe ôtô của mình."

Theo thông báo trên, người dân ở bang Basel hủy đăng ký xe vĩnh viễn sẽ nhận được khoản tín dụng tương đương 1.500 franc (khoảng 1.800 USD) để sử dụng trên hệ thống giao thông công cộng, các chương trình chia sẻ xe hoặc mua xe đạp. Dự kiến, chương trình này sẽ được kéo dài trong 2 năm.

Chính quyền bang Basel đã phân bổ khoản ngân sách lên tới 700.000 franc để thúc đẩy kế hoạch “Xanh” nêu trên. Mọi người ở độ tuổi từ 18 đến 80, là cư dân bang Basel và sở hữu xe trên ít nhất 1 năm có thể tham gia chương trình này. Chiến dịch mới trên nhằm hỗ trợ việc hoàn thành mục tiêu bảo vệ khí hậu của bang này là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2037.

Trong năm 2023, cử tri Thụy Sĩ từng bỏ phiếu ủng hộ luật mới nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Luật khí hậu và đổi mới sáng tạo mới, được Quốc hội Thụy Sĩ thông qua hồi năm 2022 nhằm đạt nhiều mục tiêu cùng lúc, chẳng hạn như đặt ra các mốc phát thải khí CO2 để đảm bảo nước này đáp ứng các cam kết quốc tế về khí hậu và tìm cách giảm dần nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo do chính quốc gia trên sản xuất nhằm cải thiện an ninh năng lượng.

Thời gian qua, các vấn đề như sông băng bị thu hẹp, tuyết ít hơn, mưa lớn và hạn hán đã khiến Thụy Sĩ dễ bị tổn thương trước cuộc khủng hoảng khí hậu. Nhiệt độ trung bình tại nước này đã tăng 2,5 độ C trong 150 năm qua, gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Trong khi đó, quốc gia trên nhập khẩu gần 75% năng lượng, chủ yếu là dầu thô, khí đốt và than đá.

Chính vì vậy, luật mới về môi trường được người dân Thụy Sĩ ủng hộ, trong khi các bang ở nước này cũng có chương trình riêng, ví dụ như bang Geneva mới đây miễn phí sử dụng các dịch vụ phương tiện công cộng cho người dân./.

