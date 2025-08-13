Thị trường ôtô trong nước ‘thận trọng’ trước lộ trình hạn chế xe phát thải

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố mới đây, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 7/2025 đạt 31.739 xe, giảm 238 xe tương đương 1% so với tháng trước. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số đã tăng 20%.

Trong số trên bao gồm 22.929 xe du lịch, giảm 3%. Sản lượng xe thương mại đạt 8.805 xe; còn xe chuyên dụng đạt 642 xe, tăng 146% so với tháng trước.

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra của xe lắp ráp trong nước tháng 6/2025 đạt 14.355 xe, tăng 4% so với tháng trước; trong khi đó, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.622 chiếc, tăng mạnh 14% so với tháng trước.

Về nguồn gốc xuất xứ, nhóm xe lắp ráp trong nước đạt doanh số 15.701 chiếc trong tháng 7, tăng 9% so với tháng trước. Nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng tăng trưởng 9% với lượng tiêu thụ đạt 16.038 chiếc. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp doanh số bán xe nhập khẩu nguyên chiếc của các thành viên VAMA bán ra nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên VAMA đạt 194.760 xe, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trung bình mỗi tháng thị trường tiêu thụ khoảng gần 28 nghìn xe ôtô các loại.

Doanh số ôtô thị trường Việt Nam trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025 theo số liệu từ VAMA.

Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt Nam bởi các thương hiệu Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo… không tiết lộ thông tin về kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, hai đơn vị có lưu lượng bán xe lớn là VinFast và TC Motor có báo cáo kết quả kinh doanh riêng biệt.

Nhìn chung, doanh số ôtô tại Việt Nam trong tháng 7 dù chững lại so với tháng 6 đạt đỉnh trước đó nhưng vẫn ở mức cao. Mặt khác, mức tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024 cũng phản ánh đà phục hồi của thị trường sau một năm trầm lắng.

Một số chuyên gia nhận định rằng, thị trường ôtô Việt Nam từ tháng 7 trở đi sẽ có nhiều biến động, có thể đang bước vào giai đoạn “tiền chuyển đổi” khi nhiều đô thị lớn chuẩn bị các biện pháp hạn chế tiến tới cấm xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong vài năm tới.

Chỉ thị số 20/CT-TTg tác động đến tâm lý người mua, khiến một bộ phận khách hàng tạm hoãn quyết định với xe thuần xăng/dầu để chờ chính sách hỗ trợ chuyển đổi, trong khi các đại lý ưu tiên xử lý tồn kho và thận trọng hơn với đơn hàng mới.

Chính sách này dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phần lớn các mẫu xe trên thị trường khi hầu hết các mẫu xe bán chạy tại Việt Nam vốn dùng động cơ đốt trong. Thách thức với các hãng là vừa phải duy trì doanh số xe động cơ đốt trong để đảm bảo lợi nhuận ngắn hạn, vừa đầu tư mạnh mẽ cho dải sản phẩm điện hóa. Một số thương hiệu đã tăng tốc ra mắt xe hybrid (tự sạc/sạc ngoài) và xe điện chạy pin, nhưng số lượng còn hạn chế.

Hiện nay người dân cũng đang dần "cởi mở" hơn với xe điện. Tuy nhiên vấn đề về đầu tư cho trạm sạc và sự phổ biến của các hãng kinh doanh loại xe xanh này còn hạn chế. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Giới chuyên môn, nhu cầu thị trường tháng tới được dự báo vẫn giữ nhịp ổn định nhờ kinh tế vĩ mô chưa có biến động lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại khi người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn trước chi phí vận hành và nguy cơ mất giá của xe xăng, dầu trong bối cảnh các quy định môi trường ngày càng khắt khe.

Về dài hạn, những tháng cuối 2025 sẽ là thời điểm quan trọng để các hãng thử nghiệm sức hút của các mẫu “xe xanh” ở phân khúc phổ thông, nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển. Ngay trong tháng 8, Ford sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc đua xe thuần điện với mẫu Mustang Mach-E. Hàng loạt các mẫu xe sử dụng động cơ hybrid (xăng lai điện) phiên bản mới như Omoda C7 PHEV, Hyundai Santa Fe Hybrid, Palisade Hybrid hay Lexus LX 700h… cũng sắp sửa “gõ cửa” thị trường Việt từ nay đến cuối năm. Đây có thể xem là điểm khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh chiến lược mới, nơi bài toán cân bằng giữa hiện tại và tương lai sẽ quyết định vị thế dẫn dắt trong kỷ nguyên ôtô phát thải thấp./.

