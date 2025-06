Tiền đề vững chắc hiện thực hóa khát vọng phát triển

Từ ngày 1/7, nhiều địa phương trên cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Người dân tại các tỉnh Phú Thọ, Phú Yên vui mừng và phấn khởi trước chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước với kỳ vọng tạo tiền đề phát triển quê hương đất nước.

Phú Thọ sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử quan trọng

Sáng 30/6, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, phường, xã.

Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.

Trên các tuyến phố chính, trụ sở cơ quan, cờ Tổ quốc cùng với các pha nô, áp phích tuyên truyền về lễ công bố hợp nhất tỉnh, tạo không khí phấn khởi trước ngày hợp nhất. Biển tên các đơn vị hành chính mới cũng đã được hoàn thiện và thay mới, khuôn viên được chỉnh trang sạch đẹp... sẵn sàng cho dấu mốc lịch sử quan trọng.

Ông Nguyễn Việt An, phường Việt Trì cho biết, từ 7 giờ ông đã bật ti vi để xem trực tiếp Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ. Ông rất tin tưởng và vững tin sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mới sẽ tiếp tục hội nhập, phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong không gian hành chính mở rộng, giàu tiềm năng.

Cũng trong sáng30/6, tại điểm cầu xã, phường, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có mặt tại tại trụ sở xã mới để chứng kiến thời khắc lịch sử.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, để lễ công bố được diễn ra thành công tốt đẹp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, khánh tiết, công tác đón tiếp và an ninh trật tự. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai kết nối điểm cầu tại 148 xã, phường mới. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn trước, trong và sau buổi lễ.

Theo ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 133 xã và 15 phường; với diện tích tự nhiên hơn 9.361km2; dân số hơn 4 triệu người. Để tiếp nối, phát huy và kế thừa những kết quả đạt được, tỉnh Phú Thọ sẽ cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng sát cánh hun đúc khát vọng vươn lên, xây dựng Phú Thọ mới giàu mạnh, văn minh hơn, lấy lợi ích nhân dân lên cao nhất và trước hết.

Tỉnh Phú Thọ đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, định hướng trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030 và xây dựng 3 khâu đột phá chiến lược để phát triển. Đó là: Đột phá mạnh mẽ hơn về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, khơi thông và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ gắn với khuyến khích, thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, đến năm 2030 tỉnh trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện của quốc gia, khu vực và quốc tế... Mục tiêu, xây dựng tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch của vùng và cả nước; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (bình quân đạt 10,5% trở lên); có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện của quốc gia, khu vực và quốc tế.

Làm việc hết mình trước ngày sáp nhập

Chiều 30/6, cán bộ, công chức các xã, phường trên địa bàn tỉnh Yên Bái tận tình phục vụ nhân dân tại thời điểm cả nước trong đó có tỉnh Lào Cai mới tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.

Ghi nhận của phóng viên tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, có hơn chục người dân đến xin dấu và thực hiện một số thủ tục. Tại đây, các cán bộ được chia làm hai bộ phận, một bộ phận phục vụ nhân dân tại khu vực hành chính công của xã; số còn lại tất bật thu dọn các giấy tờ và các đồ dùng văn phòng để chuẩn bị cho việc hoạt động của phường mới từ ngày 1/7.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Tân cho biết, tỉnh đã công bố chính thức quyết định thành lập tỉnh mới và sáp nhập các xã, phường sáng 30/6. Theo đó, phường Yên Bái được thành lập dựa trên sáp nhập các phường Minh Tân, Yên Ninh, Đồng Tâm, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học.

Cán bộ xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, trực tại khu vực hành chính công để phục vụ nhân dân khi đến thực hiện các thủ tục trước ngày sáp nhập. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy thấy vui mừng và phấn khởi trước chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Là cán bộ Mặt trận làm về công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bà luôn thực hiện tốt trách nhiệm của mình trước nhân dân. Mặc dù hết ngày 30/6/2025 sẽ không còn phường Minh Tân nhưng khi người dân đến thực hiện các thủ tục bà vẫn tận tình hướng dẫn.

Chị Lê Hồng Nhung, ở Tổ 3, phường Minh Tân chia sẻ, mình đến để xin dấu và được cán bộ hỗ trợ nhiệt tình. Dù cuối ngày chuẩn bị cho việc chính thức sáp nhập nhưng cán bộ phường vẫn tận tình, trách nhiệm với người dân. Chị Lê Hồng Nhung tin tưởng vào việc sáp nhập sẽ giúp tỉnh phát triển toàn diện, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Tương tự, tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, trong chiều 30/6, một số cán bộ vẫn ngồi trực để đón tiếp nhân dân, số còn lại thu dọn đồ đạc để phục vụ ngày mai (1/7) đi vào hoạt động tại xã mới.

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xã Mồ Dề sáp nhập với các xã Kim Nọi, Chế Cu Nha và thị trấn Mù Cang Chải để thành lập xã Mù Cang Chải. Bí thư Đảng ủy xã Mồ Dề Phạm Việt Cường cho biết, với quan điểm đảm bảo thủ tục hành chính cho người dân thông suốt, mặc dù chỉ còn vài giờ nữa, nhưng xã luôn phân công cán bộ trực ở khu vực hành chính công. Cán bộ của xã luôn lạc quan, hào hứng, ai cũng kỳ vọng, sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động sẽ thực sự hiệu quả và giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, gọn.

Được lãnh đạo xã giao nhiệm vụ phục vụ nhân dân tới những phút cuối cùng trước ngày sáp nhập, cán bộ địa chính xã Mồ Dề Sùng A Di tâm sự cần phải có trách nhiệm, hết mình với dân. Ở vùng cao, bà con người Mông trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống vất vả, khó khăn nên cán bộ vùng cao cần phải tận tâm với dân, gần dân và thực sự vì dân.

Có thể thấy, việc hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái không chỉ là điều chỉnh về tổ chức hành chính, mà còn là bước tiến chiến lược, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi hơn. Đây cũng là tiền đề vững chắc hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Yên Bái phát triển toàn diện, hiện đại, bền vững, đóng góp tích cực vào hành trình chung của cả nước./.

Tỉnh Phú Yên tiến hành tinh gọn các tổ chức chính trị-xã hội Tỉnh Phú Yên sắp xếp 16 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo hướng những hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, tính chất hoạt động, đối tượng tương đối giống nhau thì hợp nhất.