Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh
Sáng 29/10/2025, giờ địa phương (chiều tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh (CPB) Robert Griffiths.
Chiều 29/10/2025 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Thượng viện Anh, Nam tước McFall xứ Alcluith.
Ngày làm việc thứ 9, Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên xem xét khả năng triển khai các hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ thông tin về tình hình và quan điểm của mỗi Đảng đối với các vấn đề khu vực, thế giới.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành liên quan hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, mở rộng các cơ chế hợp tác mới phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã có buổi tiếp ngài Charles Henry Gordon-Lennox, Công tước xứ Richmond, đại diện Hoàng gia Anh cùng Phu nhân.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nhiều nghị quyết về chuyển đổi, bầu cử và phê chuẩn cán bộ, đảm bảo công tác nhân sự hiệu quả và minh bạch.
Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác báo chí, chia sẻ kinh nghiệm chống tin giả, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Sáng 29/10, giờ địa phương, Tổng Bí thư tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu của Anh trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phê chuẩn ông Phan Thiên Định làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026, miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Phương.
Việc khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh là mốc son mới trong tiến trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, Việt Nam và miền Tây Trung Quốc nói riêng.
Thủ tướng khẳng định sau gần 4 tháng thực hiện, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đi vào nền nếp, đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả rõ rệt.
Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo cấp cao một số thành viên APEC nhân dịp tham dự APEC 2025 tại Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó đóng góp hiệu quả hơn vào việc thắt chặt mối quan hệ Việt Nam-Lào.
Chiều 29/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ để rà soát, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự đi vào nền nếp.
Trao đổi tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh ba mục tiêu then chốt mà các quốc gia cần phối hợp thúc đẩy là hòa bình, thịnh vượng cho và phát triển bền vững cho tất cả các nền kinh tế.
Chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhằm nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm triển khai thị trường tài sản mã hóa, mô hình phân cấp quản lý và vận hành tài sản mã hóa.
Chiều 29/10/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Viengthong Siphandon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào.
Hội Luật gia Việt Nam đã nghiên cứu, thảo luận và có những góp ý thể hiện trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ những người trong ngành luật đóng góp vào việc hoàn thiện văn kiện Đại hội.
Trong chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc, tối 29/10/2025 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường dự chiêu đãi chào mừng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sau 4 tháng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, đồng thời Chính phủ đang xây dựng lộ trình cải cách tiền lương hợp lý.
Hội nghị góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ luật gia, luật sư trong việc hoàn thiện các định hướng lớn của Đảng.
Theo đại biểu Quốc hội, cần hành động quyết liệt hơn trong việc đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn; đưa thể chế thành nền tảng quan trọng để bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thư thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng việc trao đổi lý luận, chính sách với các chính đảng có ảnh hưởng trên thế giới, trong đó có Đảng Dân chủ Xã hội Đức.
Sáng 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn trực tuyến với các địa phương miền Trung để chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự họp tại điểm cầu Huế.
Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 12 người, trong đó bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và 11 Phó Chủ tịch.
Theo đại biểu Quốc hội, chính sách pháp luật sẽ khó thực thi hiệu quả nếu cán bộ, công chức hoạch định và thực thi chính sách thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu bản lĩnh và trách nhiệm.
Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Việt Hà giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Trong khuôn khổ tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC, dự kiến Chủ tịch nước sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.