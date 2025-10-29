Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Thượng viện Anh, Nam tước McFall xứ Alcluith

Chiều 29/10/2025 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Thượng viện Anh, Nam tước McFall xứ Alcluith.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-gap-chu-tich-thuong-vien-anh-nam-tuoc-mcfall-xu-alcluith-8373421-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Thượng viện Anh, Nam tước McFall xứ Alcluith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-gap-chu-tich-thuong-vien-anh-nam-tuoc-mcfall-xu-alcluith-8373421-1.jpg
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-gap-chu-tich-thuong-vien-anh-nam-tuoc-mcfall-xu-alcluith-8373421-3.jpg
