Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan
Trong chương trình chuyến thăm chính thức Phần Lan, sáng 22/10 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 25-28/10.
Chiều 22/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân họp phiên thứ ba, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Việc vận hành bộ máy mới tại phường Trà Vinh cơ bản ổn định, hiện phường có 408 thủ tục hành chính, trong đó 314 thủ tục cấp xã, 94 thủ tục dùng chung cấp tỉnh, cấp xã.
Sáng 22/10, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại Tổ về các dự án Luật Viên chức (sửa đổi), Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) cùng một số dự án Luật khác.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Nhận lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 đến 24/10/2025.
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội bàn về sửa đổi luật hàng không, khuyến khích xã hội hóa, đầu tư tư nhân và nâng cao an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không.
Trưởng Văn phòng UNODC, bà Xiaohong Li, tin tưởng rằng sau khi có hiệu lực, Công ước sẽ trở thành một khuôn khổ pháp lý phạm vi toàn cầu hiệu quả và toàn diện để đối phó với tội phạm mạng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí.
Chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy hợp tác chiến lược, kinh tế, giáo dục và văn hóa giữa hai quốc gia phát triển bền vững.
Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) đề xuất đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm, tạo liên thông giữa khu vực công và tư, thu hút nhân lực chất lượng cao.
Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu và ấn chỉ điện tử là cuộc cách mạng trong chuyển đổi số từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Cuộc thi chính luận lần thứ 5 cho thấy sức mạnh của thế trận toàn dân trong công tác tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái, góp phần củng cố niềm tin và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Đảng.
Tại các cuộc gặp trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Hungary nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy, mở rộng hợp tác song phương.
Việt Nam được chọn đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội nhờ vai trò tích cực trong quá trình soạn thảo công ước, cùng với việc áp dụng khung pháp lý vững chắc được thể hiện qua Luật An ninh mạng năm 2018
Trong năm 2024, Việt Nam đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, đứng thứ 71/193 quốc gia, cho thấy bước tiến rõ nét trong tiến trình xây dựng Chính phủ số.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Toàn văn Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Quốc hội sẽ dành cả buổi chiều để thảo luận ở tổ về ba dự án luật sửa đổi liên quan đến giáo dục gồm Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.
Sáng 21/10, Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Phần Lan Suzanne Innes-Stubb đã đến thăm Thư viện Trung tâm Oodi tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Phần Lan cũng như ở các nước Bắc Âu rất đoàn kết, thống nhất, luôn luôn hướng về quê hương, đất nước, thể hiện tình cảm yêu nước.
Tối 21/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Chương trình hòa nhạc đặc biệt do Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và Thành phố Helsinki phối hợp tổ chức.
Chiều 21/10/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu.
Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Quyền Bộ trưởng khẳng định ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm Phần Lan lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như việc Phần Lan là quốc gia Bắc Âu đầu tiên trở thành Đối tác chiến lược của Việt Nam.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Phần Lan, chiều 21/10/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trung tâm trải nghiệm - Trụ sở Công ty Nokia.
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan, trong tuần tới, phải hoàn thành cấp phép cho tàu cá hoạt động, nếu tàu nào không đủ điều kiện cấp phép thì dứt khoát không cho hoạt động.
Tổng Bí thư đặc biệt ấn tượng với tinh thần hợp tác cởi mở và thực chất của các doanh nghiệp Phần Lan - những đối tác có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.
Các chuyên gia đến từ Pháp, Singapore, Ấn Độ, Bỉ, Canada, Australia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Việt Nam… đã trao đổi về những vấn đề pháp lý và thực tiễn trong giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ...