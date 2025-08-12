Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Tổng thống Lee Jae Myung định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục có bước chuyển biến mới, thực chất, hiệu quả, bền vững lâu dài.

Sáng 11/8, tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tổng thống Lee Jae Myung nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc và là vị khách nước ngoài đầu tiên sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực.

Khẳng định coi Việt Nam là quốc gia hết sức quan trọng trong khu vực, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng thống Lee Jae Myung, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc trong đường lối đối ngoại của mình và mong muốn cùng Tổng thống Lee Jae Myung và các nhà Lãnh đạo Hàn Quốc định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục có bước chuyển biến mới, thực chất, hiệu quả, bền vững lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với khuôn khổ quan hệ ngoại giao cao nhất mà hai bên đã xác lập./.