Tổng thống Ecuador an toàn sau vụ đoàn xe hộ tống bị tấn công

Tổng thống Ecuador, ông Daniel Noboa đã an toàn sau khi đoàn xe hộ tống của ông bị khoảng 500 người biểu tình tấn công ngày 7/10.

Vụ việc xảy ra khi ông Noboa đi dự lễ khánh thành một nhà máy xử lý nước ở miền Trung. Bộ trưởng Môi trường Ines Manzano cho biết có những vết đạn trên xe của Tổng thống.

Theo bà Manzano, 5 người đã bị bắt và sẽ bị xét xử về tội khủng bố, tội danh có mức án tối đa là 30 năm tù giam. Nhà chức trách đang điều tra xem liệu một số vết va chạm trên chiếc Chevrolet Suburban bọc thép của Tổng thống Noboa có phải do súng gây ra hay không.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình ngày càng bạo lực, bùng phát sau khi chính phủ quyết định tăng giá dầu diesel. Người biểu tình đình công, chặn đường và bắt cóc 16 binh sỹ.

Các binh sỹ sau đó đã được thả và không bị thương. Đụng độ trong biểu tình làm một người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tổng thống Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên nhiều tỉnh.

Tổng thống Noboa mới tái đắc cử và đang thực thi chính sách cắt giảm trợ cấp dầu diesel để tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD trong chi tiêu chính phủ, chuyển phần lớn số tiền này sang ngân sách an ninh.

Ecuador, từng là một trong những quốc gia an toàn nhất Mỹ Latinh, đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực đáng kể trong những năm gần đây.

Nằm ở vị trí chiến lược giữa Colombia và Peru - hai trong số những nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới-Ecuador đã trở thành một trung tâm trung chuyển ma túy lớn. Hoạt động buôn bán này thu hút các tổ chức tội phạm quốc tế.

Và sự tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn lậu của chúng đã biến Ecuador thành một trong những nơi nguy hiểm nhất khu vực.

Trước tình hình này, Tổng thống Noboa đã kêu gọi một cuộc trưng cầu ý dân, cho phép quân đội Mỹ trở lại nước này./.

