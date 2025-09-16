TP Hồ Chí Minh: Sau tiếng la thất thanh, 2 vợ chồng tử vong với nhiều vết thương

Tối 15/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ hai người tử vong trong một ngôi nhà thuộc khu phố Bình Phước B, phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, hàng xóm xung quanh phát hiện ông Đ.V.L. (61 tuổi ) xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà P.T.T. (61 tuổi) tại ngôi nhà thuộc khu phố Bình Phước B, phường An Phú.

Sau một hồi cự cãi, người dân nghe thấy tiếng la thất thanh. Sau đó, phát hiện ông L và bà H nằm gần nhau dưới nền nhà và đã tử vong với nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

