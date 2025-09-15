Ngày 14/9, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (51 tuổi, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội giết người.

Bản tin 60s ngày 15/9/2025 gồm những nội dung sau:

Nghi vấn tài xế xe bồn cố ý kéo lê nữ sinh dẫn đến tử vong.

Bắt giữ nghi phạm chém trọng thương phó trưởng công an xã ở Thanh Hóa.

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 lên tiếng về nghi vấn top 5 biết trước câu hỏi.

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim ngay sau khi tự đi bộ đến bệnh viện.

Chìm ghe khi sang sông, 1 người bị nước cuốn mất tích.

Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội.

Nghi phạm sát hại đồng minh ông Trump không hợp tác điều tra.

Tổng thống Trump cảnh báo Israel sau vụ không kích tại Qatar./.