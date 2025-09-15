Tổng thống Mỹ Trump phàn nàn châu Âu “chưa đủ cứng rắn” với Nga

TASS đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 (giờ địa phương) phàn nàn rằng các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Nga còn quá yếu.

Phát biểu với báo giới tại Bedminster, bang New Jersey, ông Trump tuyên bố: “Các biện pháp trừng phạt mà họ (châu Âu) áp đặt chưa đủ mạnh. Tôi sẵn sàng thực hiện các lệnh trừng phạt, nhưng họ sẽ phải tăng cường trừng phạt tương xứng với những gì tôi đang làm.”

Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lớn chừng nào châu Âu còn tiếp tục mua dầu từ Nga. Ông cũng nêu rõ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moskva nếu tất cả các nước NATO cùng phối hợp và ngừng mua dầu Nga.

Ông đồng thời kêu gọi NATO áp thuế nhập khẩu 50-100% đối với Trung Quốc, cho rằng biện pháp này sẽ góp phần giải quyết khủng hoảng Ukraine, sau đó mức thuế có thể được dỡ bỏ.

Trước đó, các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/9 đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 2.500 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh vào EU.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết gói trừng phạt mới áp đặt thêm hạn chế đối với hoạt động bán dầu mỏ, đội tàu lách các lệnh trừng phạt (còn gọi là "hạm đội bóng tối") của Nga và cả lĩnh vực ngân hàng.

Theo quy định, các biện pháp trừng phạt cần được toàn bộ các nước thành viên nhất trí gia hạn 6 tháng một lần.

EU hiện áp dụng 2 khuôn khổ trừng phạt chính đối với Nga: một nhằm vào danh sách cá nhân và công ty, và một áp dụng đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có trần giá dầu Nga và đóng băng tài sản của Ngân hàng trung ương Nga.

Tính đến nay, EU đã thông qua 18 gói trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, tài chính và năng lượng.

Phản ứng lại với động thái của EU, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga coi các lệnh trừng phạt đơn phương của Liên minh châu Âu là “bất hợp pháp." Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi coi những hạn chế đơn phương như vậy là bất hợp pháp và chúng tôi phản đối chúng.”

Ông Peskov cho rằng Ukraine và châu Âu đang làm mọi cách để thúc ép Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt song nhấn mạnh sẽ không có biện pháp trừng phạt nào buộc Moskva thay đổi lập trường nhất quán của mình.

Ông cho biết thêm sau nhiều gói trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga đã phát triển được khả năng “miễn nhiễm” nhất định trước các biện pháp hạn chế này và thích ứng được trong điều kiện đó.

Theo ông Peskov, Nga sẽ phân tích kỹ lưỡng nội dung gói trừng phạt mới nhất của EU để có biện pháp giảm thiểu tác động.

Ông cho rằng gói trừng phạt mới này cũng như những đợt trừng phạt trước sẽ là “con dao hai lưỡi” gây tổn hại cho chính EU./.

