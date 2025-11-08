TP Hồ Chí Minh: Xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo khiến 3 người thương vong

Khoảng 10 giờ ngày 8/11, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe đầu kéo lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn theo hướng từ ngã tư An Phú đi Quốc lộ 1K.

Khi đến khu vực giao nhau với Quốc lộ 1K, tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy và các nạn nhân bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc./.

10 tháng năm 2025: Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn gây thiệt hại lớn Trong 10 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 15.251 vụ tai nạn giao thông khiến 8.515 người chết và 10.204 người bị thương, giảm lần lượt 22,7%, 7,2% và 30,2% so với cùng kỳ năm trước.