Trải nghiệm đón Tết Đoan Ngọ theo phong tục truyền thống của Trung Quốc

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp Học viện Du lịch Quế Lâm (Trung Quốc) tổ chức chương trình “Sắc Đoan Ngọ nồng đượm-Hương Quảng Tây tỏa ngát” cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa nhân dịp Tết Đoan Ngọ 2026.

Với người dân Trung Quốc, Tết Đoan Ngọ là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu, là nơi gửi gắm khát vọng về sức khỏe, bình an, sự đoàn tụ gia đình và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, khách tham dự trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Trung Quốc như thưởng thức ẩm thực truyền thống, đan dây ngũ sắc, làm túi thơm, tham gia các trò chơi dân gian, xem trình diễn Hán phục, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và trực tiếp gói bánh ú.

Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc (trái) và ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho hay Tết Đoan Ngọ là lễ hội truyền thống lâu đời, hàm chứa tinh thần yêu nước, những giá trị nhân văn hướng thiện và triết lý sống hài hòa với thiên nhiên, cộng đồng của người dân Trung Quốc. Ngày nay, ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một tiết lễ truyền thống để trở thành biểu tượng của giao lưu văn minh phương Đông với thế giới, phản ánh tinh thần của sáng kiến văn minh toàn cầu.

Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng trong phong tục đón Tết Đoan Ngọ.

Tại Trung Quốc, người dân treo bó lá ngải cứu để thanh lọc không gian sống, dọn dẹp nhà cửa nhằm xua tà khí, thể hiện quan niệm dưỡng sinh thuận theo tự nhiên. Tục lệ gói bánh ú thả xuống sông tưởng nhớ bậc hiền tài, nuôi dưỡng tình cảm gia đình và lòng yêu nước; đeo dây ngũ sắc, mang túi thơm cầu bình an, may mắn; tổ chức đua thuyền rồng để thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên.

Đại biểu hai nước đeo túi thơm, gắn với phong tục Tết Đoan Ngọ. (Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+)

Bánh ú là biểu tượng văn hóa đặc sắc của Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc. Mỗi chiếc bánh không chỉ chứa đựng nguyên liệu và hương vị truyền thống mà còn chuyên chở những giá trị văn hóa cùng tình cảm sâu sắc. Mỗi địa phương lại có những loại bánh ú mang hương vị và đặc trưng riêng.

Trong khi đó, tại Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết "giết sâu bọ," người dân duy trì nhiều phong tục đặc trưng như ăn rượu nếp, trái cây theo mùa, bánh gio, thưởng thức các loại chè cổ truyền... để cầu bình an, mùa màng tốt tươi. Nhiều loại bánh truyền thống cũng được người dân Việt Nam sử dụng và yêu thích trong dịp này.

Dù cách chế biến và khẩu vị khác nhau nhưng giá trị về đoàn viên, lòng biết ơn và những lời chúc tốt đẹp trong các món ăn Tết Đoan Ngọ của người dân hai nước có khá nhiều điểm tương đồng.

Những phong tục giàu giá trị văn hóa đó cho thấy Tết Đoan Ngọ của hai nước vừa mang bản sắc riêng vừa có nhiều điểm tương đồng. Các giá trị truyền thống đã trở thành sợi dây gắn kết tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc, góp phần vun đắp tình hữu nghị láng giềng giữa hai nước./.

(Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+)

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ: Cần chuẩn bị những trái cây, thực phẩm nào? Theo truyền thống, mâm cúng dâng lên gia tiên ngày Tết Đoan Ngọ gồm trái cây như vải, mận; rượu nếp, bánh gio; ngoài ra, tùy vào văn hóa của từng vùng miền mà còn có thêm thịt vịt, chè trôi nước.