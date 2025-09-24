Trâm Anh, Kaity Nguyễn tiết lộ cảnh quay nguy hiểm trong "Tử chiến trên không"

Khám phá cảnh quay nguy hiểm và diễn xuất xuất sắc của Trâm Anh và Kaity Nguyễn trong phim "Tử chiến trên không," bộ phim hành động gây sốt phòng vé.

Trong phim “Tử chiến trên không”, hai nữ diễn viên vào vai tiếp viên hàng không - Trâm Anh và Kaity Nguyễn - gây ấn tượng mạnh với khán giả với những cảnh quay nguy hiểm, vừa đòi hỏi diễn hành động vừa diễn xuất tâm lý.

Lần đầu tiên vào vai hành động, diễn viên Trâm Anh vẫn thể hiện được chiều sâu cảm xúc khi vào vai Nhàn, tiếp viên trưởng trong phim. Trâm Anh được khen ngợi diễn rất tốt trong những cảnh bộc lộ sự khiếp đảm khi bị tên không tặc Long (Thái Hòa) tra tấn.

Nữ diễn viên Trâm Anh là Á quân The Face 2018, từng góp mặt với vai phụ ở một số web drama như "Kẻ săn tin", "Trói buộc yêu thương", phim truyền hình "Cây táo nở hoa", phim điện ảnh "Cái giá của hạnh phúc."

Kaity Nguyễn từng là nữ diễn viên trẻ nhất giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan phim Bông sen vàng với vai diễn đầu tay trong "Em chưa 18". Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tài năng qua "Hồn papa da con gái", "Gái già lắm chiêu V", "Yêu nhầm bạn thân."

"Tử chiến trên không" là bộ phim hành động - kịch tính được lấy cảm hứng từ các sự kiện không tặc có thật tại Việt Nam những năm đầu giải phóng. Hiện theo thống kê đến chiều 24/9, phim đã chinh phục cột mốc 100 tỉ đồng, củng cố vị trí số một phòng vé tuần này./.