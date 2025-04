Trang chủ của tổ chức Miss International “gọi tên” nhan sắc Việt Nam

Hoa hậu Kiều Duy vừa có màn hóa thân thành “nàng thơ” bước ra từ khu vườn cổ tích khi diện đầm đen cổ vuông với phần chân váy xòe bồng bềnh, kết hợp cùng mái tóc hồng pastel nổi bật và lối trang điểm bắt sáng lấp lánh.

Được biết đây là không phải là lần đầu Kiều Duy mạnh dạn thay đổi phong cách trang điểm và trang phục có màu sắc trẻ trung, sáng tạo như vậy. Hoa hậu cho biết cô rất hào hứng khi được thử nghiệm phong cách mới mẻ này và luôn muốn tạo sự bất ngờ với công chúng trong mỗi lần xuất hiện.

Là tổ chức luôn theo sát mỗi hoạt động trên mạng xã hội của các thí sinh, trang chủ Miss International vừa bất ngờ đăng lại video Hoa hậu Kiều Duy trong lần thử sức với layout mới cùng dòng trạng thái: “Vietnam’s Kieu Duy is determined to achieve a historical back-to-back win at Miss International 2025. Will Vietnam achieve it?” (tạm dịch: Kiều Duy đến từ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng lịch sử tiếp nối tại Miss International, liệu Việt Nam có đạt được?).

Đây được xem là tín hiệu tích cực, góp phần thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế đối với đại diện Việt Nam trong thời gian tới. Có thể thấy, áp lực của Hoa hậu Kiều Duy sau chiến thắng của Hoa hậu Thanh Thủy tại Miss International là rất lớn. Hiện cô vẫn trong hành trình nỗ lực trau dồi những kỹ năng cần thiết để trở thành đại diện của Việt Nam tại mùa giải Miss International 2025 sắp tới.

Mỗi hoạt động của Kiều Duy trên trang cá nhân đều được tổ chức Miss International tương tác và ghi nhận. Chung kết của cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/11/2025 tại Nhật Bản.

Chia sẻ thêm về định hướng sắp tới, Kiều Duy cho biết: “Tôi muốn được thử sức với nhiều phong cách mới, để thật sự tìm thấy phong cách phù hợp nhất dành cho mình. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn đóng khung bản thân trong hình ảnh an toàn. Việc thử nghiệm nhiều phong cách là cách để tôi học hỏi, khám phá giới hạn bản chính mình và mở rộng không gian sáng tạo trong phong cách cá nhân.”

Sau đăng quang, Hoa hậu Kiều Duy năng nổ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Cô cho rằng việc hiểu rõ nguồn cội và con người Việt Nam sẽ là nền tảng vững chắc giúp mình tự tin, sẵn sàng cho hành trình quảng bá hình ảnh dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy Vượt qua 58 thí sinh khác, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, đến từ Cần Thơ đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Cũng vì thế, thời gian qua, Kiều Duy liên tục trở thành đại sứ của các lễ hội văn hóa, sự kiện thanh niên, để có thể gần hơn với cộng đồng cũng như giới trẻ. Cô tạo ấn tượng nhờ nét đẹp thân thiện cùng sự gần gũi.

Thời gian tới, Kiều Duy sẽ sớm hoàn thành việc học tại trường và sẽ tham gia những khóa đào tạo kỹ năng cần thiết như catwalk, giao tiếp, ngôn ngữ để chuẩn bị cho hành trình Miss International 2025./.