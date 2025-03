Tranh của họa sỹ Việt được bán với giá hơn 2 triệu USD, dẫn đầu phiên đấu giá ở Hong Kong

Tranh Nguyễn Gia Trí trên trang của sàn Christie's. (Ảnh chụp màn hình)

Danh họa Nguyễn Gia Trí vừa có tranh được "gõ búa" khoảng 2,07 triệu USD tại buổi đấu giá "A Quest for Eternity: The Philippe Damas Collection," do nhà đấu giá Christie's Hong Kong (Trung Quốc), tổ chức ngày 29/3.

Cụ thể bức "Le Trois Femmes" (1934), tạm dịch là Ba người phụ nữ, được đấu giá thành công mức 16.105.000 HKD, vượt xa dự kiến 4 - 6 triệu HKD, dẫn đầu buổi đấu giá. HENI News cho biết bức vẽ từng được giao dịch hai lần trong quá khứ.

Mức giá này đặt Nguyễn Gia Trí vào hạng 4 trên 10 tranh Việt đắt giá nhất, sau "Chân dung cô Phương" 3,1 triệu của Mai Trung Thứ (2021), "Gia đình trong vườn" 2,37 triệu USD (2023) và "Dáng hình trong vườn" 2,29 triệu USD (2022) đều của Lê Phổ.

Nhà báo, nhà quan sát Lý Đợi nhận định đây là tranh có giá bán công khai cao nhất của Nguyễn Gia Trí. Trên thực tế từng có các giao dịch ngầm với tranh giả của bức này, mức giá chuyền tay có thể cao hơn.

“Nếu bức tranh này lên sàn trước dịch COVID-19, khi kinh tế còn tốt, thì có thể bán 3 triệu USD. Giá ước định và khởi điểm lần này chỉ có tính câu khách, chứ với bức tranh thế này thì giá trên 10 triệu HKD [khoảng 1,2 triệu USD] là đương nhiên,” nhà quan sát này nhận định.

“Le Trois Femmes” là tranh sơn dầu, chất liệu ít thấy ở Nguyễn Gia Trí, vốn nổi tiếng với thể loại sơn mài. Theo ông Lý Đợi, đây có thể là kết quả của giai đoạn đầu ông học sơn dầu ở trường Mỹ thuật Đông Dương, chịu ảnh hưởng về bảng màu và tạo hình của thầy người Pháp - họa sỹ Joseph Inguimberty. Thêm vào đó tranh có mức độ hoàn thiện cao, được bảo quản tốt, nguồn gốc rõ ràng, nên càng tạo giá trị lớn.

“A Quest for Eternity: The Philippe Damas Collection” là buổi đấu giá bộ sưu tập của Philippe Damas, một doanh nhân trong giới tài chính từng có nhiều năm công tác châu Á, sưu tập nhiều tác phẩm mỹ thuật nổi bật tại đây, trong đó có nhiều tên tuổi lớn của Việt Nam.

Một số tác phẩm nổi bật từ tác giả trong và ngoài Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thống kê của HENI News, đã có 40 tác phẩm được gõ búa thành công trong buổi đấu giá hôm 29/3. Tổng trị giá khoảng 60,5 triệu HKD, tương đương 7,78 triệu USD

Các tác phẩm nổi bật có thể kể đến như “Marché au Tonkin” của Jos Henri Ponchin bán 3,5 triệu HKD (dự kiến 240.00-350.000 HKD), “Le retour de marché” của Joseph Inguimberty bán 12,5 triệu HKD (dự kiến 1,2-2,2 triệu HKD), Victor Tardieu, Georges Barriere...

Đối với tác phẩm từ Việt Nam, ngoài Nguyễn Gia Trí còn có tranh của Nguyễn Sáng (bức Family - Gia đình), Tô Ngọc Vân (Deux femmes - Hai người phụ nữ), Trần Phúc Duyên (La prière - Người cầu nguyện), Lưu Văn Sìn (Bonzesse - Nữ tu Phật giáo), Vũ Cao Đàm, Lê Phổ...

Nguyễn Gia Trí (1908-1993) là một trong trong những danh họa nổi bật nhất lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Ông thường được nhắc đến đầu tiên trong bộ tứ Trí-Vân-Lân-Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân và Trần Văn Cẩn), từng được nhiều chính khách, nhà sưu tập sành điệu đặt hàng vẽ tranh, làm không hết việc. Đánh giá về tranh của các danh họa Việt trên các sàn quốc tế, ông Lý Đợi dự đoán từ giờ đến 2030 sẽ có tranh Việt vượt 5 triệu USD. Hiện nay mức kỷ lục của hội họa Việt hiện nay là “Chân dung cô Phương” của danh họa Mai Trung Thứ 3,1 triệu USD (2021).

Nguyễn Gia Trí - họa sỹ tiên phong sáng tạo tranh sơn mài Việt Nam Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh họa sỹ Nguyễn Gia Trí, họa sỹ hàng đầu làm tranh sơn mài Việt Nam và là họa sỹ vẽ minh họa và biếm họa nổi tiếng.