Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Nhằm tôn vinh thành tích, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chiều 31/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Dự lễ có các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, 8 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, 3 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì.

Dịp này, đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Đồng thời, 3 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì, gồm: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ,” nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, không quản gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc.

Quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá; triển khai sắp xếp hệ thống tổ chức quân sự địa phương phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, theo chỉ đạo của Trung ương về tổ chức bộ máy bảo đảm “tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.”

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức các hoạt động và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, tương xứng với tầm vóc của sự kiện lịch sử, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

"Chúng ta rất vui mừng và tự hào về những kết quả, thành công vừa qua, đó là công sức, trí tuệ của cán bộ, chiến sỹ toàn quân, nhất là đội ngũ cán bộ tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; trong đó, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn là “chủ chốt” của nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao cho Quân đội", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng được vinh dự nhận huân chương dịp này là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng đơn vị; đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chiến lược sâu sắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, dù bất kỳ ở cương vị nào, từ người chiến sỹ đến cán bộ cấp cao của Đảng và Quân đội, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng đều luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội, của nhân dân lên trên hết; chấp hành nghiêm quy định của tổ chức, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

“Trong niềm vui hôm nay, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ toàn quân đã luôn đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, động viên, đồng cam, cộng khổ với chúng tôi trong suốt quá trình công tác. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, những kết quả đạt được trong công tác ngày hôm nay còn khiêm tốn, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân, của cán bộ, chiến sỹ toàn quân”, Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, tiêu biểu, mẫu mực, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng./.

