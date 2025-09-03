Tỷ giá ngày 3/9: Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng giảm trái chiều

Ngày 3/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại một số ngân hàng điều chỉnh nhẹ.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hôm nay tăng 6 đồng so với sáng 2/9, lên mức 25.246 VND/USD.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.508 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.983 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 24.028-26.452 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8h45 sáng nay, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.168-26.508 VND/USD (mua vào-bán ra). So với ngày 2/9, tỷ giá tại Vietcombank tăng nhẹ 6 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Còn BIDV lại giảm 15 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 6 đồng ở chiều bán ra.

Với đồng nhân dân tệ, Vietcombank giảm 2 đồng ở cả chiều mua vào và giảm 4 đồng ở chiều bán so với ngày hôm qua, niêm yết ở mức 3.633-3.750 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Còn tại BIDV, tỷ giá NDT lại giảm 8 đồng ở chiều mua vào và giảm 5 đồng ở chiều bán ra, xuống mức 3.643-3.739 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

