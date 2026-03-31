Vào cuộc vụ Winmart + bị tố trộn thạch Zai Zai hết hạn để bán

Một cửa hàng Winmart + đặt tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) bị phản ánh có hành vi trộn mặt hàng thạch rau câu Zai Zai đã hết hạn cùng với các mặt hàng còn hạn để "qua mặt" người tiêu dùng.

Sau khi nhận được phản ánh của người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã lập tức có mặt và tiến hành kiểm tra thực tế tại điểm bán; đồng thời làm rõ quy trình kiểm soát hạn sử dụng của đơn vị kinh doanh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Theo đó, anh T. đã phản ánh cửa hàng Winmart + có địa chỉ tại Thửa đất 44,45 Khu H, Khu dân cư Đông đường Võ Thị Sáu, phường Nhơn Bình (cũ- nay là phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) có tình trạng sử dụng sản phẩm thạch rau câu Zai Zai, đặc biệt là dòng thạch trân châu vị trà sữa – loại được nhiều trẻ em ưa chuộng trà trộn hàng hết hạn sử dụng vào các sản phẩm còn hạn bày bán tại hệ thống Winmart.

Theo thông tin được in trên bao bì sản phẩm, NSX10.03.2025K; HSD09.03.2026.

Như vậy, đến thời điểm sản phẩm bị phát hiện, sản phẩm đã hết hạn sử dụng 21 ngày. Trong khi các sản phẩm được đóng gói cùng còn hạn sử dụng đến ngày 27/8/2026.

Người tiêu dùng bức xúc vì các sản phẩm thạch Zai Zai trân châu đường đen được đóng gói cùng loại, hình thức bao bì tương tự nhau, khiến người mua khó phân biệt bằng mắt thường. Chỉ khi mang về sử dụng, người tiêu dùng mới phát hiện một số gói đã quá hạn.

"Tôi mua thạch Zai Zai trân châu cho con vì cháu rất thích. Trong quá trình sử dụng thì cháu phát hiện ra mặt hàng thạch rau câu loại trân châu vị trà sữa đã hết hạn sử dụng. Còn các sản phẩm cùng loại nhưng khác vị vẫn còn hạn sử dụng. Nhìn bên ngoài rất khó nhận biết vì các gói được xếp lẫn với nhau," anh T. cho biết.

Theo người tiêu dùng, đáng chú ý là tình trạng này chủ yếu xuất hiện ở dòng thạch Zai Zai trân châu vị trà sữa - sản phẩm có hình ảnh bắt mắt, được nhiều trẻ nhỏ lựa chọn - trong khi các vị khác như đào, dâu vẫn còn hạn sử dụng đến tháng 8/2026.

"Việc sử dụng thực phẩm hết hạn có thể gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ em. Bởi mặt hàng này trẻ em rất thích. Tôi mong các ngành chức năng cần có biển pháp xử lý nghiêm minh, làm gương và để bảo vệ người tiêu dùng," anh T bức xúc.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, sau khi bị phản ánh "trộn" sản phẩm thạch rau câu Zai Zai đã hết hạn vào hàng còn hạn để bán, một số điểm Winmart + trong cùng khu vực đã không còn bày bản sản phẩm thạch Zai Zai.

TTXVN sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả kiểm tra, xác minh từ các cơ quan chức năng./.

