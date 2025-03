Vì sao giá vàng trong nước và thế giới liên tục phá đỉnh?

Trong tuần 10-14/3, giá vàng trong nước và thế giới liên tục tăng mạnh, có thời điểm đã vượt mốc quan trọng 3.000 USD/ounce, còn trong nước đã phá mốc 96 triệu đồng, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Sự biến động khó lường từ thế giới

Cập nhật thời điểm 17 giờ 15 phút ngày 14/3 (theo giờ Việt Nam), vàng thế giới đạt mức giá ở ngưỡng 3004 USD/ounce – phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đó. So với giá chốt cuối năm 2024, giá vàng đã tăng 386 USD (14,5%).

Động lực thúc đẩy cho đà tăng phi mã của vàng đến từ sự bất ổn về thuế quan gia tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo các chuyên gia, thị trường vàng "tăng không cản nổi" vì bất ổn xung quanh chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ và nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng tiền tệ.

Chiến lược gia thị trường Yeap Jun Rong tại IG cho biết thị trường đang đổ xô vào vàng để phòng ngừa rủi ro trước những đồn đoán rằng căng thẳng thương mại có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi hạ nhiệt.

Trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến thương mại đa phương của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên minh châu Âu đã trả đũa các mức thuế quan chung của Mỹ đối với thép và nhôm bằng cách áp thuế 50% đối với xuất khẩu rượu whisky của Mỹ.

Đáp lại, ông Trump đã đe dọa trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang và rượu mạnh nhập khẩu từ châu Âu.

Ông Rong dự đoán giá vàng có thể tiến đến ngưỡng 3.000 USD/ounce trong quý 2/2025, khi thuế quan đối ứng có thể gây ra một làn sóng hỗn loạn thị trường khác.

Thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump được dự đoán sẽ thúc đẩy lạm phát và bất ổn kinh tế, những nhân tố đã thúc đẩy vàng đạt nhiều mức cao kỷ lục trong năm 2025.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/3. Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 4,25%-4,50%.

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích cho rằng đồng USD đã đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống tài chính toàn cầu hơn một thế kỷ qua, nhưng vị thế toàn cầu của đồng bạc xanh đang có dấu hiệu suy yếu.

Đồng USD suy yếu cũng là nguyên nhân đẩy giá vàng thế giới tăng cao. (Ảnh: Vietnam+)

Sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền khác từ trước đến nay được hỗ trợ bởi sự vững mạnh của nền kinh tế Mỹ và uy tín của nước này như một nơi đầu tư an toàn bậc nhất. Tuy nhiên, hiện tại đồng USD đang bị mất giá so với vàng – một xu hướng chưa từng có mà rất ít người coi là mối đe dọa đối với đồng tiền này hay dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Hiện đồng USD/Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đã giảm mạnh xuống 103 điểm và đang có xu hướng giảm nữa. Việc đồng USD mất giá thúc đẩy đà tăng của kim loại quý.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng các đợt tăng giá của vàng trong lịch sử thường xảy ra khi lạm phát mất kiểm soát, đồng USD suy yếu và khủng hoảng tài chính.

Chuyên gia lưu ý khi giao dịch

Phản ứng sát sao với diễn biến của giá vàng thế giới, vàng nhẫn và vàng miếng trong nước cũng đồng loạt bật tăng và cán bẹp tất các cả kỷ lục đạt được từ trước tới nay. Vàng miếng đạt mức tăng trưởng từ 13,8%-14,8% so với đầu năm, vàng nhẫn tăng từ 13,7%-15%. Cả hai mặt hàng kim loại quý này đều đem lại mức lợi nhuận đáng mơ ước cho nhà đầu tư.

Cụ thể giá vàng nhẫn được giao dịch từ 94,2-96,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng trong ngày 14/3. Chỉ trong 3 ngày, giá vàng nhẫn tăng gần 4 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn tăng khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Còn vàng miếng cũng tăng tới 1,4 triệu đồng, giao dịch quanh mức 94,3-95,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay đã thúc đẩy hoạt động giao dịch mua bán trên khắp cả nước. So với vàng nhẫn, SJC mua vào hiện thấp hơn 500.000 đồng, SJC bán ra thấp hơn 600.000 đồng. Đây cũng là điều hiếm gặp trong các năm trước.

Vàng nhẫn vẫn được nhiều người lựa chọn. (Ảnh: Vietnam+)

Dù đang trong tình trạng khan hiếm nhưng mua vàng nhẫn vẫn dễ dàng hơn vàng miếng và mỗi lần mua có thể lựa chọn số lượng phù hợp với túi tiền như 1 chỉ, 2 chỉ… nên vàng nhẫn vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía nhà đầu tư, giúp mặt hàng này duy trì sức hút và giữ giá cao hơn vàng miếng.

Lý giải về cơn sốt của giá vàng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, do lãi suất ở mức thấp, đầu tư khó khăn nên dòng tiền có xu hướng chảy sang kim loại quý. Tâm lý "mua vàng còn giữ được giá" khiến nhiều người lựa chọn vàng để đầu tư.

"Khi kinh tế, chính trị biến động, tâm lý của người dân luôn muốn tích trữ vàng. Giá vàng càng tăng càng kích thích tâm lý của người dân mua vàng. Đặc điểm khác của kênh đầu tư vàng, đó là thu hút được số đông người mua, điển hình là người dân lao động. Đây là nhóm khó tiếp cận với đầu tư chứng khoán và cũng chưa đủ tiền để mua bất động sản. Họ chỉ còn có 2 con đường là mua vàng và gửi tiết kiệm. Mà gửi tiết kiệm mang lại lãi suất thấp. Thế nên, người dân lại quay ra tích cóp mua vàng, càng đẩy giá vàng lên cao," ông Thịnh chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho biết, giá vàng nhẫn liên tục tăng cao, phản ánh nhu cầu giao dịch vàng trong nước ngày càng tăng.

“Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có thói quen tích trữ tài sản, sự thuận tiện trong mua bán và tính linh hoạt của vàng nhẫn,” ông Huy cho biết.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, những yếu tố tác động đến giá vàng nhẫn là do sự thuận tiện giao dịch, tính ứng dụng trong đời sống và giá trị linh hoạt. So với vàng miếng, vàng nhẫn có ưu điểm là dễ mua bán tại nhiều cửa hàng kim hoàn mà không cần các thủ tục phức tạp.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng lưu ý, vàng miếng có chất lượng tốt hơn so với vàng nhẫn. Bởi khi khai thác, sản xuất vàng miếng ít bị trộn lẫn nhiều tạp chất. Nó là một miếng vàng đặc ruột, hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99.99%.

Bên cạnh việc giao dịch vàng nhẫn, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, nhà đầu tư cần cân nhắc đa dạng hóa kênh tài chính để đảm bảo sự cân bằng trong quản lý tài sản. Việc phân bổ nguồn lực hợp lý, bao gồm đầu tư sản xuất, kinh doanh, thị trường vốn và các lĩnh vực khác, có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong dài hạn./.